Hamile Kaldığı İçin İlişkisini Bitirdi

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Selin Ciğerci’ye söyledikleri nedeniyle 3 günlük zorlama hapis cezası alan ve yatan Deniz Akkaya bu sefer Hadise ile ilgili Söylemezsem Olmaz Programında ağızları açık bırakacak iddialar ortaya attı.

Gündemden düşmeyen Deniz Akkaya yine bomba iddialarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde Selin Ciğerci’ye söyledikleri nedeniyle 3 günlük zorlama hapis cezası alan ve yatan Deniz Akkaya bu sefer Hadise ile ilgili ağızları açık bırakacak iddialar ortaya attı.

Deniz Akkaya şu sıralar Mehmet Dinçerler ile ilişik yaşayan Hadise için için “Amerika’daki ilişkiden hamile kaldı. İlişki bu yüzden bitti.” diyerek şoke etti. Şimdi tüm gözler bu sözler karşısında Hadise’nin vereceği tepkide.