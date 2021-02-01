Taksim’i Podyuma Çevirdiler

Taksim Meydanı’nda dakikalarca poz verip fotoğraf çektiren iki kadın, meydanı adeta podyuma çevirdi. Verdiği pozlarla çevredeki vatandaşların ilgisini çeken yabancı uyruklu kadınlar, kendilerini izleyen meraklı bakışları da aldırış etmedi.

İstanbul’da turist yoğunluğunun en çok olduğu yerler arasında olanTaksim Meydanı’na bikini ile gelen yabancı uyruklu iki kadın, yanlarındaki erkek arkadaşına cep telefonlarını vererek fotoğraf çekilmeye başladı.

DAKİKALARCA POZ VERDİLER

Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışlarına aldırış etmeyen iki kadın dakikalarca poz vererek onlarca fotoğraf çekildi.

MEYDANI POYDUMA ÇEVİRDİLER

Kadınların meydanın ortasında fotoğraf çekildiği o anlar kameraya yansırken verdikleri pozlar podyumları aratmadı.