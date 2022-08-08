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25 Temmuz 1 Ağustos vaka sayısı açıklandı

25 Temmuz 1 Ağustos vaka sayısı açıklandı
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08 Ağustos 2022 - 14:30

Koronavirüs vaka sayısı, hasta sayısı, test sayısı ve vefat eden kişi oranı açıklandı. Sağlık Bakanlığı, 25 Temmuz 1 Ağustos 2022 Türkiye haftalık corona virüs tablosunu paylaştı. Vaka sayısında artışın görüldüğü tabloya göre corona virüs nedeniyle 337 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 387 bin 653 olarak kaydedildi. Bir önceki haftanın tablosunda vaka sayısı 365 bin 424 olarak yer almıştı. Peki, koronavirüs vaka sayısı ne kadar oldu? İşte, kovid-19 vaka, iyileşen ve ölüm oranında son durum bilgisi…

1/4KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU: 25 Temmuz 1 Ağustos vaka sayısı açıklandı... İşte haftalık son durum

Corona virüs Türkiye tablosunda son durum belli oldu. Haftalık korona virüs tablosunu covid19.saglik.gov.tr internet sitesinden yayınlayan Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vaka sayısı, hasta sayısı, test sayısı ve vefat eden kişi oranını duyurdu. Güncel covid-19 tablosuna göre vaka sayısı 25 Temmuz- 1 Ağustos tarihleri arasında vaka sayısı 406 bin 322 olurken, 337 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti. 18 -24 Temmuz tarihli tabloda ise vefat 157, vaka sayısı da 365 bin 424 olmuştu.

2/4KORONA VİRÜS VAKA SAYISI NE KADAR

KORONA VİRÜS VAKA SAYISI NE KADAR?

Sağlık Bakanlığı tarafından 25 Temmuz- 1 Ağustos tarihleri arasındaki Kovid- 19 tablosu yayımlandı. Yayımlanan haftalık koronavirüs tablosuna göre, 406 bin 322 kişide koronavirüs vakası tespit edildi.

337 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, 387 bin 653 kişinin de karantina ve tedavisi sona erdi. Tablodaki diğer verilere göre koronavirüste toplam vaka sayısı 16 milyon 295 bin 817 oldu. Toplam vefat sayısı ise 99 bin 678’e ulaştı.

3/4AŞI SAYISI NE KADAR

AŞI SAYISI NE KADAR?

Aşılama ise 150 milyonu aştı. Bugüne kadar uygulanan toplam aşı miktarı ise 151 milyon 114 bin 930 doza ulaşırken, 18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Bartın olarak kaydedildi.

4/4KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU: 25 Temmuz 1 Ağustos vaka sayısı açıklandı... İşte haftalık son durum

İkinci doz en az aşı uygulananların en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak yer aldı.

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