25 Temmuz 1 Ağustos vaka sayısı açıklandı

Koronavirüs vaka sayısı, hasta sayısı, test sayısı ve vefat eden kişi oranı açıklandı. Sağlık Bakanlığı, 25 Temmuz 1 Ağustos 2022 Türkiye haftalık corona virüs tablosunu paylaştı. Vaka sayısında artışın görüldüğü tabloya göre corona virüs nedeniyle 337 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 387 bin 653 olarak kaydedildi. Bir önceki haftanın tablosunda vaka sayısı 365 bin 424 olarak yer almıştı. Peki, koronavirüs vaka sayısı ne kadar oldu? İşte, kovid-19 vaka, iyileşen ve ölüm oranında son durum bilgisi…