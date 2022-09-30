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İbrahim Tatlıses’ten dikkat çeken Mahsa Amini paylaşımı: Allah tüm kadınların yanındadır

İbrahim Tatlıses’ten dikkat çeken Mahsa Amini paylaşımı: Allah tüm kadınların yanındadır
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30 Eylül 2022 - 14:09
İran’da başörtüsü takma kurallarına uymadığı gerekçesiyle polis tarafından öldürülen Mahsa Amini’ye bir paylaşım da İbrahim Tatlıses’ten geldi. Tatlıses “Allah bütün kadınların yanındadır” dedi.
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