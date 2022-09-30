İbrahim Tatlıses’ten dikkat çeken Mahsa Amini paylaşımı: Allah tüm kadınların yanındadır

Eşlerine ve sevgililerine şiddet uyguladığı haberler çokça basında yer alan ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses İran’da polis tarafından öldürülen Mahsa Amini‘ye destek mesajıyla dikkat çekti. İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Özgürlükleri uğruna mücadele eden tüm kadınların haklı mücadelesini desteklerim” sözleriyle dikkat çekti.
İbrahim Tatlıses: Allah bütün kadınların yanındadır
İran’da Amini’nin öldürülmesinin ardından başlayan gösteriler devam ederken, başörtülerini yakarak, saçlarını keserek eylem yapan kadınlara bir destek de İbrahim Tatlıses‘ten geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tatlıses “Ruhumun rahatsızlığını, kalbimdeki sızıyı anlatmaya ne kelimelerin yeter ne de yazılar…Bugün canından olan kızımız Mahsa Amini ve özgürlükleri uğruna mücadele eden tüm kadınların haklı mücadelesine desteklerim sonsuzdur. Allah bütün kadınların yanındadır” ifadelerini kullandı.