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Güzellikte yarışırlar! Çağla Şıkel’in gözlerden uzak yaşayan ablası hayran bıraktı

Güzellikte yarışırlar! Çağla Şıkel’in gözlerden uzak yaşayan ablası hayran bıraktı
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30 Eylül 2022 - 14:07

Podyumların aranan ismi Çağla Şıkel ablası Berna ile pozunu paylaştı. Şıkel’in “Ablaların en güzeli” notunu düştüğü paylaşımına beğeni yağdı. Bazı takipçileri “Ablanız olduğunu bilmiyordum. Ne kadar asil” yorumunu yaptı.

Güzellikte yarışırlar! Çağla Şıkel'in gözlerden uzak yaşayan ablası hayran bıraktı - Sayfa 1

1997 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında birinci olan Çağla Şıkel, o dönemde podyumlarda fırtına gibi esiyordu.

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Güzellikte yarışırlar! Çağla Şıkel'in gözlerden uzak yaşayan ablası hayran bıraktı - Sayfa 2

Bir taraftan mankenliğe devam eden Şıkel yer aldığı projelerde oyunculukta ve sunuculukta da başarısını kanıtladı.

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Güzellikte yarışırlar! Çağla Şıkel'in gözlerden uzak yaşayan ablası hayran bıraktı - Sayfa 3

ABLASIYLA POZ VERDİ

Sosyal medyada oldukça aktif olan güzel isim, aile hayatıyla da ilgili kareleri takipçileriyle paylaşıyor.

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Güzellikte yarışırlar! Çağla Şıkel'in gözlerden uzak yaşayan ablası hayran bıraktı - Sayfa 4

Annesiyle sık sık poz veren Şıkel, bu kez de ablasıyla olan fotoğrafını yayınladı.

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Güzellikte yarışırlar! Çağla Şıkel'in gözlerden uzak yaşayan ablası hayran bıraktı - Sayfa 5

GÜZELLİĞİNE HAYRAN KALDILAR

Bir organizasyona katılan Çağla Şıkel ablası Berna ile olan fotoğrafını “Ablaların en güzeli” notuyla paylaştı.

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Güzellikte yarışırlar! Çağla Şıkel'in gözlerden uzak yaşayan ablası hayran bıraktı - Sayfa 6

Ünlü ismin paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

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Güzellikte yarışırlar! Çağla Şıkel'in gözlerden uzak yaşayan ablası hayran bıraktı - Sayfa 7

Birçok kişi Şıkel’in ablasını görünce şaşkınlıklarını yorumlarla dile getirdi.

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Güzellikte yarışırlar! Çağla Şıkel'in gözlerden uzak yaşayan ablası hayran bıraktı - Sayfa 8

Bazı kullanıcılar ise “Güzellik genetik” yorumunu yaptı.

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Güzellikte yarışırlar! Çağla Şıkel'in gözlerden uzak yaşayan ablası hayran bıraktı - Sayfa 9

İşte Çağla Şıkel’in ablası Berna Şıkel…

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Güzellikte yarışırlar! Çağla Şıkel'in gözlerden uzak yaşayan ablası hayran bıraktı - Sayfa 10
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Güzellikte yarışırlar! Çağla Şıkel'in gözlerden uzak yaşayan ablası hayran bıraktı - Sayfa 11
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Güzellikte yarışırlar! Çağla Şıkel'in gözlerden uzak yaşayan ablası hayran bıraktı - Sayfa 12
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Güzellikte yarışırlar! Çağla Şıkel'in gözlerden uzak yaşayan ablası hayran bıraktı - Sayfa 13
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Güzellikte yarışırlar! Çağla Şıkel'in gözlerden uzak yaşayan ablası hayran bıraktı - Sayfa 14
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Güzellikte yarışırlar! Çağla Şıkel'in gözlerden uzak yaşayan ablası hayran bıraktı - Sayfa 15
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Güzellikte yarışırlar! Çağla Şıkel'in gözlerden uzak yaşayan ablası hayran bıraktı - Sayfa 16
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Güzellikte yarışırlar! Çağla Şıkel'in gözlerden uzak yaşayan ablası hayran bıraktı - Sayfa 17
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Güzellikte yarışırlar! Çağla Şıkel'in gözlerden uzak yaşayan ablası hayran bıraktı - Sayfa 18
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Güzellikte yarışırlar! Çağla Şıkel'in gözlerden uzak yaşayan ablası hayran bıraktı - Sayfa 19
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Güzellikte yarışırlar! Çağla Şıkel'in gözlerden uzak yaşayan ablası hayran bıraktı - Sayfa 20
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Güzellikte yarışırlar! Çağla Şıkel'in gözlerden uzak yaşayan ablası hayran bıraktı - Sayfa 21
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Güzellikte yarışırlar! Çağla Şıkel'in gözlerden uzak yaşayan ablası hayran bıraktı - Sayfa 22
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Güzellikte yarışırlar! Çağla Şıkel'in gözlerden uzak yaşayan ablası hayran bıraktı - Sayfa 23
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Güzellikte yarışırlar! Çağla Şıkel'in gözlerden uzak yaşayan ablası hayran bıraktı - Sayfa 24
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Güzellikte yarışırlar! Çağla Şıkel'in gözlerden uzak yaşayan ablası hayran bıraktı - Sayfa 25
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Güzellikte yarışırlar! Çağla Şıkel'in gözlerden uzak yaşayan ablası hayran bıraktı - Sayfa 26
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Güzellikte yarışırlar! Çağla Şıkel'in gözlerden uzak yaşayan ablası hayran bıraktı - Sayfa 27
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Güzellikte yarışırlar! Çağla Şıkel'in gözlerden uzak yaşayan ablası hayran bıraktı - Sayfa 28
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Güzellikte yarışırlar! Çağla Şıkel'in gözlerden uzak yaşayan ablası hayran bıraktı - Sayfa 29
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Güzellikte yarışırlar! Çağla Şıkel'in gözlerden uzak yaşayan ablası hayran bıraktı - Sayfa 30
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Güzellikte yarışırlar! Çağla Şıkel'in gözlerden uzak yaşayan ablası hayran bıraktı - Sayfa 31
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Güzellikte yarışırlar! Çağla Şıkel'in gözlerden uzak yaşayan ablası hayran bıraktı - Sayfa 32
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Güzellikte yarışırlar! Çağla Şıkel'in gözlerden uzak yaşayan ablası hayran bıraktı - Sayfa 33
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Güzellikte yarışırlar! Çağla Şıkel'in gözlerden uzak yaşayan ablası hayran bıraktı - Sayfa 34
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Güzellikte yarışırlar! Çağla Şıkel'in gözlerden uzak yaşayan ablası hayran bıraktı - Sayfa 35
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Güzellikte yarışırlar! Çağla Şıkel'in gözlerden uzak yaşayan ablası hayran bıraktı - Sayfa 36

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