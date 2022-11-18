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Derede taşkın riski kalktı

Derede taşkın riski kalktı
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18 Kasım 2022 - 10:14

Gümüşhane’nin Şiran ilçesinde 3,5 kilometre boyunca ağaç ve otların büyüdüğü, yatağında taş ve çakılların biriktiği Şiran Deresi, DHA’nın haberi sonrası harekete geçen DSİ ekiplerince temizlendi. İş makineleri destekli çalışmalarla yatağı ıslah edilen derede, olası lokal ve şiddetli yağış sonrası taşkın riski ortadan kaldırıldı.

İlçe sınırlarında 3,5 kilometre uzunluğa ve 9 metre genişliğe sahip Şiran Deresi’nde, yatağında büyüyen ağaçların yanı sıra biriken kum ile çakıllar nedeniyle olası lokal ve şiddetli yağmur sonrası taşkın riskine karşı DSİ 22’nci Bölge Müdürlüğü ekipleri, DHA’nın haberi üzerine harekete geçti. İş makineleri destekli başlatılan hummalı çalışmalarla yatağı ıslah edilen derede, olası lokal ve şiddetli yağış sonrası taşkın riski ortadan kaldırıldı. Dere, çevreye yayılan kötü kokudan da arındırıldı. İlçe halkı, çalışmaları tamamlayan ekip ve yetkililere teşekkür etti.

 

DHA gündeme getirdi: Derede taşkın riski kalktı

‘Taşkın RİSKİ MUHTEMEL DEĞİL’

Şiran Belediye Başkan Mutlu Özel, derenin ıslah edildiğini belirterek, “Deremiz, içerisinde çakıl, çöpün yanı sıra ağaçların büyümesiyle taşkın riski oluşturuyordu. Derenin bu haliyle yüklü bir yağış olması durumunda taşkın riski olduğundan dolayı başvurularımızı yapmıştık. Konu medyada yansıyınca da DSİ harekete geçti. Deremizde temizlik çalışmaları yapıldı. Artık herhangi yağış durumunda taşkın riski muhtemel değil. Dere kenarında evleri olan vatandaşlarımız taşkın riskinden endişe ediyor hem de dereden yayınlan kötü kokuların etkisinde kalıyorlardı. Yapılan temizlikle bu sorunumuzda çözülmüş oldu. Valimiz Kamuran Taşbilek ve DSİ yetkililerine teşekkür ediyorum” dedi.

Gümüşhane Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Fatih Işık da yapılan çalışmaların önemine dikkat çekerek, “Akarsuda eğim değerlerinin azalması, taşınan yük miktarlarının artmasıyla birlikte içerisinde bulundurduğu malzemeyi tabana biriktirmeye başlıyor. Biriken malzeme kanalın içerisini doldurmaya başladı. Olası bir ekstram yağışta kanal dolacak, kanalın içindeki malzeme köprü ayaklarında veya dönemeçlerde tıkanacak ve orada bir taşkın riski meydana getirecekti. Derede elzem çalışma yapıldı, yörede yaşayanlar rahatladı” diye konuştu.

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