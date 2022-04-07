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Yayın ihalesinde ortalık karıştı! beINSport fiyat düşürdü!

Yayın ihalesinde ortalık karıştı! beINSport fiyat düşürdü!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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07 Nisan 2022 - 15:39

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TFF’de Nihat Özdemir’in istifası sonrası tüm planlar değişti. Eski verdiği fiyatı düşürme kararı alan beINSport rest çekti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni dönem yayın ihale sürecini kelimenin gerçek manasıyla kördüğüme çevirdi. TFF, ihale şartnamesinde kendi koyduğu kurallara uymuş değil. İmzalanıp verilen tekliflere şartnamede 15 gün içinde yanıt verileceği belirtilse de üzerinden 1 ay geçmesine rağmen yanıt yok.

Ajansspor’da yer alan habere göre; Nihat Özdemir’in istifasıyla TFF’de ortaya çıkan kriz, yayın ihalesini de ayrıca olumsuz etkiledi. Nitekim Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu da buna dikkat çekerek, sürenin ciddi şekilde daraldığını vurguladı. Ağaoğlu, ihaleyi alacak firmaya hazırlık fırsatının kalmayabileceğine dikkat çekti.

‘SARAN GROUP ÇEKİLDİ’ İDDİASI

Bazı haberlerde de Saran Group’un çekildiği öne sürüldü. Saran Group, TFF Yayın İhalesi şartnamesine harfiyen uydu. Teklif aşamasında diğer firmanın yapmadığını yaparak teminatını yatırdı. Ardından imzaya davet edildiği 5 paket için de ayrıca teminatını ödedi. Buna karşın TFF’den olumlu veya olumsuz bir yanıt alabilmiş değil. Kurum, sabırla beklemesini sürdürüyor.

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BEINSPORTS YİNE FİYAT KIRDI

Diğer yanda, rest çektiği halde masada tutulmaya devam edilen beINSports ile medyadaki haber ve yorumlara göre sürekli görüşülüyor. Son gelinen nokta ise şöyle:

beINSports, verdiği teklifi daha da düşürdü. TFF ve kulüpler, teklifin yükseltmesini beklerken aksi oldu. Çünkü kulüpler ihalenin 1 yıllık olmasını talep etti. beINSports da bunun üzerine daha önce toplamda yıllık 2.1 milyar lira olan teklifini 2 milyarın altına düşürdü. 3 yıllık anlaşma isteyen beINSports, ihale şartnamesi dışında tutulan ligin isim sponsorluğu içinse “İlk sezon 500 milyon lira veririm. Sonraki 2 yıla karışmam” dedi.

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