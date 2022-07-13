Mesut Özil ile İsmail Kartal arasında yaşanan kavga ortaya çıktı! ‘Sen kimsin ki beni…’

Milliyet Gazetesi yazarı Attila Gökçe, Mesut Özil ve Ozan Tufan’ın Fenerbahçe’de olaylı kadro dışı kalma durumunu ‘Mutsuz öykü: Mesut ve Ozan’ başlıklı yazısında anlattı.

İşte soyunma odasında yaşanan ve iki oyuncunun kadro dışı kalmasıyla sonuçlanan olayda geçen diyaloglar:

Mesut Özil ve Ozan Tufan’ın Fenerbahçe’de olaylı kadro dışı kalma durumunu Milliyet Gazetesi yazarı Attila Gökçe, ‘Mutsuz öykü: Mesut ve Ozan’ başlıklı yazısında anlattı.

Teknik Direktör İsmail Kartal, soyunma odasında taktik değişiklikleri anlatırken Mesut Özil’e de “Çıkıyorsun… Pelkas, sen de oyuna giriyorsun” diyor.

Ortalık karışıyor sesler yükseliyor. Soyunma odasında iki tecrübesiz yönetici var. Onlar şaşkınlıktan kendilerini alamıyor olaya seyirci kalıyorlar. Ozan Tufan da Mesut’u destekliyor.

“- Sen kimsin ki beni oyundan alacaksın!”

Oyuncuların sakinleştirme çabaları bir yere kadar etkili oluyor ama İsmail Kartal’ın öfkesi, şu sözlerle patlamaya dönüşüyor:

“- Buraya bak, kimse bu armadan daha büyük değil!”

Hoca işaret parmağıyla göğsündeki Fenerbahçe armasını gösteriyor.

Mesut Özil’le Ozan Tufan o günden itibaren kadro dışı. Devre arasındaki tartışmadan sonra Fenerbahçe’nin son oyuncu değişikliğinde çıkan Serdar Dursun… Oyuna giren Ozan Tufan.. Kazanan Fenerbahçe. Goller Kim Min Jae ile Pelkas’tan…