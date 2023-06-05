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İbrahim Kalın’ın konseri iptal edildi! MİT Başkanı olacağı iddia edilmişti…

İbrahim Kalın’ın konseri iptal edildi! MİT Başkanı olacağı iddia edilmişti…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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05 Haziran 2023 - 15:09
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) başkanı olacağı iddia edilen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın konseri iptal edildi.

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