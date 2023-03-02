İBB’nin 1 milyon liralık faizsiz kredisi: Kimler yararlanacak, detaylar neler?

İBB’nin dün açıkladığı projeye göre, yenilenme projesinde bankalarca kullandırılacak konut kredilerinin faizlerini İBB ödeyecek. Kredi anapara üst limiti 1 milyon lira, vadesi de azami 10 yıl olacak. Öncelikli olarak riskli yapı grupları ele alınacak. Hane içi toplam gelirin asgari ücretin (8 bin 500 TL) iki katından fazla olmaması gerekiyor.
Projeden yararlanmak için aranan nitelikler şöyle:
– Faiz desteğinden yararlanacak yapının öncelikle riskli yapı olarak tespit edilmesi.
– İstanbul Yenileniyor kapsamında KİPTAŞ ile uzlaşmaya varılması.
– Hak sahibinin dar gelirli olması yani hane içi toplam gelirinin net asgari ücretin 2 katını geçmemesi.
– Hak sahibinin bankalarca kredilendirilmesinde bir engel bulunmaması.
– Bir kişinin en fazla bir konut için faiz desteğinden yararlanması.
İBB, bu proje için toplamda 2,9 milyar TL’lik bir bütçe ayırdı. Bu bütçeyle bir yıl içinde 14 bin 77 konutun dönüştürülmesi hedefleniyor.
Örnek ödeme planı
Kredi kullanan vatandaş, ödeme planına göre, birinci yıl her ay ortalama 2 bin 700 TL taksit ödeyecek.
İBB ise her ay söz konusu ödeme için vatandaşa, ayda 17 bin TL’lik bir finansman desteği sağlayacak.
Kira yardımı
İstanbul genelinde hızlı tarama testleri yapan İBB, “durduğu yerde bile çökme riski taşıyan” 318 bina için harekete geçti. Bu binalarda oturan vatandaşlara kiracı ve mülk sahibi ayrımı yapılmadan Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı’nın belirlediği limitin üç katı kadar kira yardımı yapılacak. Kiracılarda bu destek 12 ay, maliklerde 18 ay olacak.
Bu kapsamda İBB’nin vereceği yardım 4 bin 500 TL olarak belirlendi. Bakanlığın belirlediği kira yardımı ise bin 500 lira.