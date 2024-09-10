Yağız Faruk Emanet ve Yapımcı Faruk Özdemir’den Yeni İş Birliği!

20 yılı aşkın süredir sahnelerde olan başarılı sanatçı Yağız Faruk Emanet, ünlü yapımcı Faruk Özdemir ile

yeni projeler için el sıkıştı. Emanet, son performansını geçtiğimiz günlerde Ziya Türk Evinde

gerçekleştirirken, sahneye Özdemir de katıldı. Sanatçı, Türk müziğinin en özel eserlerini seslendirirken

hayranları tarafından coşkuyla karşılandı. Hatta sahneye para atarak sevgi gösterisinde bulunan

hayranları, bolca viski ikramında bulundu.

Sanatçı, fazla alkol tüketiminden hoşlanmadığını belirtmesine rağmen, sahneye getirilen viskileri “Beni

dinlemeye gelen hayranlarım ikram etti” diyerek nazikçe kabul etti. Ferdi Tayfur ve İbrahim Tatlıses

hayranı olduğunu da dile getiren Emanet, “Artık yeni dostum Faruk ile birçok projeye imza atacağız”

diyerek iş birliğini müjdeledi.

Son olarak sahnede başına para atan hayranlarını, “Lütfen atmayınız. Bu ekonomik krizde böyle şeyler

hoş değil, ekmek bulamayanlar var” diyerek uyardı ve sosyal duyarlılığıyla dikkat çekti.

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