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Gri Listeye Alınmamız Onlar Yüzündendir !

Gri Listeye Alınmamız Onlar Yüzündendir !
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22 Ekim 2021 - 16:53

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye’nin FATF tarafından kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanını engellemede yetersiz kaldığı için gri listeye alınmasıyla ilgili olarak, “Osman Kavala’yı serbest bırakmadık, Demirtaş’ı serbest bırakmadık. Bu karar siyasi.” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HAK-İŞ Konfederasyonu 46’ncı kuruluş yıl dönümünde konuştu.

Soylu, “3,5 milyon Afganlı var İran’da. 2 milyonu hareket etmeye hazır, günlük 2 bin kişinin kişinin geldiğini düşünürsek çok ciddi bir göç tehdidi ile karşı karşıyayız” dedi.

Batı’nın tavrını eleştiren Soylu, “‘Ben göçte iş birliği yaparım, seni de bazı konularda gri listeye alırım’ anlayışı tehditkar ve ahlaksız bir anlayıştır. Batı’nın, Avrupa’nın yaptığı ahlaksızlıktır. Türkiye eski Türkiye değil. Batı’nın bu kafayı değiştirmesi lazım” dedi.

ABD, Almanya ve Fransa’nın da aralarında olduğu 10 ülkenin Ankara büyükelçiliklerinin yayımladığı ortak açıklama ile iş insanı Osman Kavala’nın serbest bırakılmasını talep etmesine tepki gösteren Soylu “Hukukun üstünden bahseden bunlar. 10 tane büyükelçi çıkacak diyecek ki ‘Şu adamı çıkarın’. Yarın bizden Apo’yu da çıkarmamızı isteyebilirler. Yarın bizden 6-8 Ekim olaylarının faili, PKK’nın oyuncağı Selahattin Demirtaş’ı da çıkarmamızı isteyebilirler” diye konuştu.

Soylu ayrıca, Türkiye’nin Uluslararası Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele konusunda ‘yeterince çaba göstermeyen’ ülkelerin bulunduğu ‘gri listeye’ almasına ilişkin olarak da “Terörizmin en çok maliyet yüklediği ülke biziz. Onlar Avrupa’nın göbeğinde uyuşturucuyla beraber… Terörü finanse eden de göç veren de Avrupa’dır Batı’dır. Bunun maliyetini, mücadelesini yaşayan biziz ama susadıkları Türkiye! Bu kadar yüzsüzlük olabilir… Bu kadar nesnel, gerçeklerden, doğrudan aykırı bir takım tespitler yapılabilir” diye konuştu.

Soylu, terörle mücadele atılan adımları anlatırken, “Bir eksiğimiz vardı. Osman Kavalayı, Demirtaş’ı serbest bırakmadık. Onların PKK PYD’sine Suriye’de fırsat tanımadık. Eksiğimiz bu. Onlar bizim işimize vaaz etmeye çalışıyorlar. LGBTİ’yi aile yapımızı bozmasın, çocuklarımızı ahlaksızlığa sevk etmesin diye engelledik. Ya siz her türlü sapkınlığın içinde oluyorsunuz. Biz ona girmek zorunda değiliz, biz Müslüman bir milletiz. Bu kararın haklı bir karar olmadığını, siyasi bir karar olduğunu biliyoruz. Bizim karşı karşıya kaldığımız göç, uyuşturucu tehdidinin yüksekliği ortadadır. Saha sonuçlarımız ortadadır” ifadesini kullandı.

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