Huzur Arayışı 21 Yıllık Aşka Son Verdi

Sosyetenin gözde çiftlerinden Tansa Mermerci Ekşioğlu ve Can Ekşioğlu, 21 yıl süren evliliklerini sessiz sedasız noktaladı. İş insanı Ender Mermerci’nin büyük kızı olan Tansa Hanım ile lise sıralarında başlayan aşk hikâyesi, yıllarca sosyetenin en çok konuşulan ilişkilerinden biri olmuştu.

Çift, lise yıllarında başlayan ve yedi yıl süren aşklarına bir süre ara vermiş, ardından 2004 yılında, Tansa Hanım’ın doğum günü olan 29 Ocak’ta nikâh masasına oturmuştu. Yıllar boyunca örnek çift olarak gösterilen ikilinin boşanma kararı, magazin dünyasında şaşkınlıkla karşılandı.

AŞKLARI LİSEDE BAŞLADI, EVLİLİKLERİ TEK CELSEDE BİTTİ

İki oğulları Mehmet Pars (20) ve Sinan San (18) ile mutlu bir aile tablosu çizen Ekşioğlu çifti, geçtiğimiz ay mahkemeye başvurdu ve tek celsede boşandı. Yakın çevreleri bile bu ayrılığı sonradan öğrendi. Sosyete kulislerinde ayrılığın nedeni merak konusu oldu.

AYRILIK SEBEBİ: SPİRİTÜALİZM VE HUZUR ARAYIŞI

Sabah Gazetesi yazarı Bülent Cankurt’un iddiasına göre, çiftin arasına giren üçüncü bir kişi olmadı. Boşanmanın perde arkasında, Can Ekşioğlu’nun son yıllarda yoğunlaştığı spiritüalizm ve içsel huzur arayışı vardı. Kişisel gelişim, maneviyat ve ruhsal denge konularına ilgi duyan Can Bey, bu doğrultuda sık sık yurtiçi ve yurtdışına seyahat etmeye başladı. İddiaya göre, bu yaşam tarzı zamanla evlilikte çatlaklar oluşturdu.

HASTALIKTA BÜYÜK DESTEK VERMİŞTİ

Tansa Mermerci Ekşioğlu’na 2021 yazında pankreas kanseri teşhisi konmuş, ekim ayında geçirdiği başarılı ameliyatla sağlığına kavuşmuştu. Bu zorlu süreçte en büyük destekçilerinden biri, annesi Ender Mermerci, kardeşleri Yosun Reza ve Derin Mermerci ile birlikte eşi Can Ekşioğlu olmuştu. Ancak, hastalık sürecinden sonra çiftin yaşam öncelikleri farklı yönlere evrildi.