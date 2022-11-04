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Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi evleniyor! Düğün davetiyesini paylaştı

Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi evleniyor! Düğün davetiyesini paylaştı
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04 Kasım 2022 - 16:41

Sosyal medya fenomeni olan Şeyma Subaşı, Mısırlı iş insanı Meedo ile evleneceğini davetiyeyi paylaşarak duyurdu. İşte Şeyma Subaşı ve Meedo’nun düğün davetiyesi…

Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi evleniyor! Düğün davetiyesini paylaştı - Sayfa 1

Medya patronu Acun Ilıcalı ile evliliğini bitirdikten sonra Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi (Meedo) ile bir küs bir barışık aşk yaşayan Şeyma Subaşı evlilik kararı aldı.

Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi evleniyor! Düğün davetiyesini paylaştı - Sayfa 2

Subaşı düğün davetiyesini sosyal medyada takipçileri ile paylaşıp çok heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi evleniyor! Düğün davetiyesini paylaştı - Sayfa 3

Düğün davetiyesi üzerine yazdığı yazı dikkat çekti

Düğün davetiyesini paylaşan Şeyma Subaşı’nın İngilizce yazdığı not da dikkat çekti.

Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi evleniyor! Düğün davetiyesini paylaştı - Sayfa 4

“Mutluluğunu sosyal medyada paylaşma Şeyma” diye kendini uyaran sosyal medya fenomeni “Mutluluk bir seçimdir ve ben mutluyum

Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi evleniyor! Düğün davetiyesini paylaştı - Sayfa 5Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi evleniyor! Düğün davetiyesini paylaştı - Sayfa 6
Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi evleniyor! Düğün davetiyesini paylaştı - Sayfa 7
Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi evleniyor! Düğün davetiyesini paylaştı - Sayfa 8
Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi evleniyor! Düğün davetiyesini paylaştı - Sayfa 9
Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi evleniyor! Düğün davetiyesini paylaştı - Sayfa 10

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Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi evleniyor! Düğün davetiyesini paylaştı - Sayfa 11
Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi evleniyor! Düğün davetiyesini paylaştı - Sayfa 12
Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi evleniyor! Düğün davetiyesini paylaştı - Sayfa 13
Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi evleniyor! Düğün davetiyesini paylaştı - Sayfa 14
Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi evleniyor! Düğün davetiyesini paylaştı - Sayfa 15
Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi evleniyor! Düğün davetiyesini paylaştı - Sayfa 16
Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi evleniyor! Düğün davetiyesini paylaştı - Sayfa 17
Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi evleniyor! Düğün davetiyesini paylaştı - Sayfa 19
Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi evleniyor! Düğün davetiyesini paylaştı - Sayfa 20
Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi evleniyor! Düğün davetiyesini paylaştı - Sayfa 21
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