Serdar Ortaç eski eşi Chloe’yi mahkemeye veriyor! “Kumarı benden çok sevdi” demişti

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, eski eşi Chloe Loughnan’a dava açıyor. Ortaç, katıldığı bir programda “Serdar gizli gizli takılarımı bozdurup kumara yatırdı” diyen Loughnan’ı affetmedi.
Magazinkolik’te yer alan habere göre; ünlü popçu Serdar Ortaç kendisi hakkında basın yoluyla iftira ve hakaret edildiği gerekçesiyle eski eşi Chloe Loughnan’a dava açıyor.
“Serdar gizli gizli takılarımı bozdurup kumara yatırdı” diyen eski eşini affetmeyen Ortaç, kumara tövbe ettiğinin de altını çizdi.
“KUMARI BENDEN ÇOK SEVDİ”
Ünlü ismin eski eşi Chloe Loughnan “Herkes ‘a neden çocuk vermiyor’ diyordu. Benim eski kocam kumarı benden çok sevdi. İlk günlerimiz çok zordu. Bazen sabah kalkıyordum kocam Kıbrıs’a kumar oynayama gitmiş. O zamanlar sürekli ailemin yanına dönüyordum, insanlar beni suçladı. Kimse düşünmedi ‘belki bir sebebi var’ demedi. Aileme söyledim. Annem en yakın arkadaşım, Türkiye’ye gelince o da gördü. Çok riskli bir hayat, eğer çocuk doğursaydım neler yaşardık bilmiyordum o yüzden çocuk yapmadım” demişti.