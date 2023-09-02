Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Serdar Ortaç eski eşi Chloe’yi mahkemeye veriyor! “Kumarı benden çok sevdi” demişti

Serdar Ortaç eski eşi Chloe’yi mahkemeye veriyor! “Kumarı benden çok sevdi” demişti
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
4 views
02 Eylül 2023 - 21:12
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, eski eşi Chloe Loughnan’a dava açıyor. Ortaç, katıldığı bir programda “Serdar gizli gizli takılarımı bozdurup kumara yatırdı” diyen Loughnan’ı affetmedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tayfur Bingöl, Beşiktaş’a 3 yıllık imzayı atacak!Tayfur Bingöl, Beşiktaş’a 3 yıllık imzayı atacak!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sürpriz ziyaret! 4.5 kilometrelik mesafe 1 saat sürdü…Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sürpriz ziyaret! 4.5 kilometrelik mesafe 1 saat sürdü…
Kılıçdaroğlu’ndan Sabancı Ailesi’ne ‘geçmiş olsun’ ziyaretiKılıçdaroğlu’ndan Sabancı Ailesi’ne ‘geçmiş olsun’ ziyareti
İstanbul Valiliği: Kentteki asayiş olayları düştüİstanbul Valiliği: Kentteki asayiş olayları düştü
İstanbul Valiliği uyardı: Hemen bize bildirin!İstanbul Valiliği uyardı: Hemen bize bildirin!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Rusya’dan Nobel ödüllü gazeteci Dmitri Muratov’a şok suçlama
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Galatasaray takım otobüsüne taşlı saldırı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Tayfur Bingöl, Beşiktaş’a 3 yıllık imzayı atacak!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sürpriz ziyaret! 4.5 kilometrelik mesafe 1 saat sürdü…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kılıçdaroğlu’ndan Sabancı Ailesi’ne ‘geçmiş olsun’ ziyareti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İstanbul Valiliği: Kentteki asayiş olayları düştü
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İstanbul Valiliği uyardı: Hemen bize bildirin!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Serdar Ortaç eski eşi Chloe’yi mahkemeye veriyor! “Kumarı benden çok sevdi” demişti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Barbie tarzı olay olmuştu, Berdan Mardini eleştirilere isyan etti! “Doğuluyum diye…”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Burcu Esmersoy ve Nazım Akmandil, düğün öncesi parti verdi! Romantik pozları büyüledi
SON DAKİKA HABERLERİ
Kılıçdaroğlu’ndan Sabancı Ailesi’ne ‘geçmiş olsun’ ziyaretiEylül 2, 2023-9:15 pm
İstanbul Valiliği: Kentteki asayiş olayları düştüEylül 2, 2023-9:15 pm
İstanbul Valiliği uyardı: Hemen bize bildirin!Eylül 2, 2023-9:14 pm
Serdar Ortaç eski eşi Chloe’yi mahkemeye veriyor! “Kumarı benden çok sevdi” demiştiEylül 2, 2023-9:12 pm
A Milli Takım’ın aday kadrosu belli oldu! 3 futbolcu ilk kez ay-yıldızlı formayı giyecekEylül 1, 2023-4:08 pm
Putin ve Erdoğan’ın görüşeceği tarih belli oldu!Ağustos 31, 2023-2:10 pm
Galatasaray, Bayern’in genç yeteneğiyle anlaştı!Ağustos 31, 2023-2:08 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !