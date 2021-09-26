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Pahalı Kolyesini Gösterme Çabası

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Pahalı Kolyesini Gösterme Çabası
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26 Eylül 2021 - 12:27
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Ayrıldığını açıkladıktan sonra yeniden bir araya geldiği Mısırlı nişanlısı Mohammed Alsaloussi ile evlenme hazırlığı yapan Şeyma Subaşı pahalı kolyesini göstermek için üst üste pozlarını paylaşınca gündem oldu.

Geçtiğimiz temmuz ayında Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile barıştığını duyuran Şeyma Subaşı, aşk hayatıyla sık sık gündeme geliyor.

Son dönemde evlilik hazırlığı yaptığını söyleyen Subaşı pahalı kolyesini göstermek için üst üste pozlarını paylaşınca sosyal medyada dikkat çekti.

Sevgilisinin 480 bin dolar değerinde aldığı kolyeyi göstermek için pozlarını paylaşan Subaşı’ya yorum yağdı.

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