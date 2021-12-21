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Ece Üner’den Hülya Avşar’a çok sert sözler!

Ece Üner’den Hülya Avşar’a çok sert sözler!
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21 Aralık 2021 - 15:22

Ece Üner’den Hülya Avşar’a çok sert sözler!

Hülya Avşar’ın “Gerekirse simit yenecek ama bugünleri de kolay atlatacağız” şeklindeki ekonomik kriz yorumu sosyal medyada tepki topladı. Avşar’ın gündem olan sözlerine bir tepki de ünlü sunucu Ece Üner’den geldi.

Ece Üner'den Hülya Avşar'a çok sert sözler!

Geçtiğimiz gün gazetecilerle sohbet ederek ülke ekonomisini değerlendiren sanatçı Hülya Avşar, “Gerekirse simit yiyeceğiz” açıklamasıyla tartışma yarattı.

Gazeteci ve sunucu Ece Üner, Avşar’ın bu açıklamasına sessiz kalamadı.

“SANATÇININ ÇARESİZLİĞİ SORGULAYANI MAKBULDÜR”

Ece Üner, Twitter hesabında “Gerekirse simit yenecek! Ye!” yersen.. Sanatçının kabullenilmiş çaresizlik tellallığı yapanı değil, o çaresizliği sorgulayanı makbuldür!” ifadelerine yer verdi.

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