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Hülya Avşar Belediye Başkan Adayı mı Olacak?

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Hülya Avşar Belediye Başkan Adayı mı Olacak?
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15 Temmuz 2021 - 13:12
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Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu, AK Parti’nin Ayvalık Belediye Başkanlığı’nı kazanmak için Hülya Avşar’ı aday göstermek niyetinde olduğunu yazdı.

Hülya Avşar Belediye Başkan Adayı mı Olacak?

Eyüboğlu’nun edindiği bilginin kaynağının sağlam olduğunu ve söz konusu Hülya Avşar olunca bu bilgiye kayıtsız kalamayacağını belirtti. Milliyet yazarı, ünlü sanatçıyı da aradığını ve sözlerinin “siyasete hazırlık yaptığının kanıtı gibiydi” ifadelerini kullandı.

İşte Ali Eyüboğlu’nun ilgili yazısı:

“AK Parti, Ayvalık Belediye Başkanlığı’nı kazanmak için Hülya Avşar’ı aday gösterme niyetinde. O amaçla Balıkesir’de bir görüşme bile yaptılar.”

Otellerde Kurban Bayramı tarifesi başlamadan daha ucuz bir tatil için Güre’ye giderken uğradığım Balıkesir’de aldığım bu bilginin kaynağı sağlamdı. Üstelik yerel seçimlere daha çok vardı. Ama söz konusu Hülya Avşar olunca bu bilgiye kayıtsız kalmam imkansızdı. Haber kaynağımdan konuya dair biraz daha bilgi istedim.
Taraflar arasındaki görüşmenin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda gerçekleştiğini öğrendim.

Avşar’la görüşenler kimlerdi?

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Başkan Danışmanı Cengiz Zeybek, Meclis Üyesi Mehmet Birol Şahin ve Belediye Başkan Vekili Yasin Sagay.
Bu bilgiler ışığında her sene olduğu gibi bu yıl da Ayvalık’taki yazlığında tatil yapan Avşar’ı arayıp, aldığım bilgiyi paylaştım. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a Ayvalık’ta gördüğü bazı sorunları iletmek için gittiğini söyledi.
Avşar, AK Parti’den ilk yerel seçimlerde Ayvalık Belediye Başkanlığı adaylığı için teklif alıp almadığını ve ne cevap verdiğini sordum.

Avşar Kızı’nın şu yanıtı, şimdiden siyasete hazırlık yaptığının kanıtı gibiydi:

“Henüz yazacak haberlik bir durum yok!”

Yerel seçimlere daha çok var, bekleyip göreceğiz.

Bakalım daha şimdiden Balıkesir’de AK Partililerin konuştuğu gibi Hülya Avşar, belediye başkanlığına aday gösterilecek mi?

Ayvalık seçmeni, Avşar’ı belediye başkanı seçecek mi?

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