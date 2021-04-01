Yener: Artık Kanla Beslenmiyorum

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Önceki akşam bir ödül törenine katılan ve ilginç kostümüyle dikkat çeken şarkıcı Hande Yener, “Önemli olan şık ve farklı olmak” diyerek, yıllar önce Demet Akalın ile polemik yaşadığı günlere atıfta bulundu. Yener, “Artık kanla beslenmiyorum. O günlerimizi kötü hatırlamıyorum. Bazen özlüyorum ama yok, bir daha olamaz. Öyle bir ruhta değilim. Tamamen sağlıklı yaşama geçtim” dedi

Habertürk’ten Tolga Aslan’ın haberine göre; Gossipmag Business Dergisi Ödülleri önceki gün Çırağan Sarayı’nda yapılan törenle sahiplerini buldu.

Sunuculuğunu Özlem Yıldız ile Şenol İpek’in yaptığı, Ada Demir’in ev sahipliğinde gerçekleşen törende sanat ve iş dünyasının isimleri bir araya geldi.

Ünlülerin ödüllendirildiği geceye Oktay Kaynarca, Hande Yener, Gülben Ergen, Ali Sürmeli, Ahmet Selçuk İlkan, Asli Hünel, Hande Ünsal, Oya Başar gibi çok sayıda isim katıldı.

Gecede “En İyi Pop Kadın” ile “Yılın En Tarz Albümü” ödülü alan Hande Yener, ilginç kostümüyle dikkat çekti.

Tepeden tırnağa siyah deriden yapılma kostümle törene katılan şarkıcı, parmak uçlarında halkaların olduğu deri eldivenleri ve yine deri maskesiyle ilgi odağı oldu.

HANDE YENER: ARTIK KANLA BESLENMİYORUM

“Önemli olan şık ve farklı olmak” diyen Yener, yıllar önce Demet Akalın’la polemik yaşadığı günlere atıfta bulundu.

Ünlü şarkıcı, “Artık kanla beslenmiyorum. Tabi bazen hepimizin tatlı şımarıklıkları oluyor, olmaz mı? İnsanız, hepimizde var bu. Güzel, tatlı kavga ediyorduk. O günlerimizi kötü hatırlamıyorum. İnsanları eğlendiriyorduk. Mesajlarımız komik oluyordu. O yüzden biraz akıl doluydu diye düşünüyorum. Bazen özlüyorum ama yok, bir daha olamaz. Öyle bir ruhta değilim. Tamamen sağlıklı yaşama geçtim” diye konuştu.

HANDE YENER: ARTIK KANLA BESLENMİYORUM

“Önemli olan şık ve farklı olmak” diyen Yener, yıllar önce Demet Akalın’la polemik yaşadığı günlere atıfta bulundu.

Ünlü şarkıcı, “Artık kanla beslenmiyorum. Tabi bazen hepimizin tatlı şımarıklıkları oluyor, olmaz mı? İnsanız, hepimizde var bu. Güzel, tatlı kavga ediyorduk. O günlerimizi kötü hatırlamıyorum. İnsanları eğlendiriyorduk. Mesajlarımız komik oluyordu. O yüzden biraz akıl doluydu diye düşünüyorum. Bazen özlüyorum ama yok, bir daha olamaz. Öyle bir ruhta değilim. Tamamen sağlıklı yaşama geçtim” diye konuştu.

“TUR ATTIM!”

Yener, “O dönem yaşananlardan pişmanlık duydunuz mu?” sorusu üzerine ise şunları söyledi:

Benim hatalarım bile güzel. Kendimle ilgili bakınca doğalım çünkü o nedenle. Tabii ki kimseyi kırıp, üzmek istemem. Öyle bir şey olduysa da onun gönlünü aldık. O zamanlar heyecan ve hırs çok ön plandaydı. Herkes sizi rakip gibi görüyor. Yükselince sizinle herkes yarışıyor. Şu an kendimi öyle bir yarışta hissetmiyorum. Çünkü tur olarak çok öndeyim, ‘Tur attım’ dermişim… Böyle mütevazı bir açıklama yapıp, gidiyorum.

“YAN YANA GELECEK BİR ORTAM YOK”

Hande Yener, barışmalarına rağmen Demet Akalın’la neden bir araya gelmedikleri soruları üzerine sebep olarak koronavirüsü gösterdi.

Şarkıcı, “Nasıl bir arada olalım? Zaten bu koronavirüs patladı. Sonra herkes evine kapattı kendini. Tabi hal hatır soruyoruz. Birbirimizin fotoğraflarını beğenip, yorum yazıyoruz. Yan yana gelecek bir ortam yok. Hiçbir yere katılmıyorum, ödül töreninde de içeride oturmadım” diye konuştu.

Ayrıca ödülünü emekçi kadınlar adına aldığını söyleyen Yener, “Tüm emekçi kadınlar adına ödülü almak istiyorum. Kadınların sesi daha çok duyulsun istiyorum, özellikle şu son dönemde. Bizlere destek olan erkeklere de çok teşekkür ediyorum” dedi.

“ANTİKOR SEVİYEM YÜZDE 92”

Gülben Ergen, katıldığı törende ayaküstü soruları yanıtlarken, kendisine mikrofon uzatan basın mensuplarına, “Sosyal mesafemizi koruyalım. Burnunuzu kapatın, bana yaklaşmayın” diye şakayla karışık takıldı.

Daha önce koronavirüs hastalığı geçirdiğini ve şu an antikor seviyesinin yüzde 92 olduğunu söyleyen Ergen, “Ben koronavirüs geçirmeme rağmen, antikorumun yüzde 92 olmasına rağmen bu mutasyonlu arkadaş biraz zorlayacak gibi. Yaza dair ümitlerim vardı. Şoktayım. İlk kez bu kadar çok kamerayı bir arada görüyorum. Ödüller çok mutlu ediyor beni. Evde kıymalı fasulye yapıyorum. Fen dersinden çıkıp, matematiğe giriyorum” diye konuştu.