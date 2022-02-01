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Neslihan Atagül’ün tatil pozları ortalığı yaktı! ‘Evet yazı özlemiş olabilirim’

Neslihan Atagül’ün tatil pozları ortalığı yaktı! ‘Evet yazı özlemiş olabilirim’
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04 Nisan 2022 - 13:32

Neslihan Atagül’ün tatil pozları ortalığı yaktı! ‘Evet yazı özlemiş olabilirim’

Kendisi gibi oyuncu olan Kadir Doğulu ile evli olan Neslihan Atagül’ün tatil paylaşımları sosyal medyayı salladı. Atagül’ün Seyşeller’de çektirdiği pozları adeta ortalığı yaktı.

Neslihan Atagül'ün tatil pozları ortalığı yaktı! ‘Evet yazı özlemiş olabilirim’ - Sayfa 1

Neslihan Atagül ile kendisi gibi oyuncu olan eşi Kadir Doğulu, 2016 yılında nikah masasına oturmuştu.

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Neslihan Atagül'ün tatil pozları ortalığı yaktı! ‘Evet yazı özlemiş olabilirim’ - Sayfa 2

Uzun süredir herhangi bir projede yer almayan Neslihan Atagül, yazar Peride Celal’in 1963 yılında kaleme aldığı ve “En güzel aşk romanım” dediği ‘Gecenin Ucunda’da ‘Avukat Macide’yi canlandıracak.

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Neslihan Atagül'ün tatil pozları ortalığı yaktı! ‘Evet yazı özlemiş olabilirim’ - Sayfa 3

29 yaşındaki başarılı oyuncunun yeni dizisinde patronlarından biri TMC Film’in sahibi Erol Avcı, diğeri ise Alim Yapım’ın kurucusu olan eşi Kadir Doğulu.

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Neslihan Atagül'ün tatil pozları ortalığı yaktı! ‘Evet yazı özlemiş olabilirim’ - Sayfa 4

Yapımda Neslihan Atagül’e eşlik edip ‘Kazım’ ve ‘Ahmet’ karakterlerine hayat verecek erkek oyuncular henüz belli olmadı.

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Neslihan Atagül'ün tatil pozları ortalığı yaktı! ‘Evet yazı özlemiş olabilirim’ - Sayfa 5

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti yeni dizi anlaşmasına imza atar atmaz soluğu Seyşeller’de almıştı.

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Neslihan Atagül'ün tatil pozları ortalığı yaktı! ‘Evet yazı özlemiş olabilirim’ - Sayfa 6

Çiftin tatili sona erse de Atagül’ün aklı adada kaldı.

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Neslihan Atagül'ün tatil pozları ortalığı yaktı! ‘Evet yazı özlemiş olabilirim’ - Sayfa 7

Instagram hesabından tatildeki anlarından bol bol fotoğraf paylaşan ünlü oyuncu altına, ‘Evet yazı özlemiş olabilirim’ notunu düştü.

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Neslihan Atagül'ün tatil pozları ortalığı yaktı! ‘Evet yazı özlemiş olabilirim’ - Sayfa 8

İşte Neslihan Atagül’ün o paylaşımları…

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Neslihan Atagül'ün tatil pozları ortalığı yaktı! ‘Evet yazı özlemiş olabilirim’ - Sayfa 9
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Neslihan Atagül'ün tatil pozları ortalığı yaktı! ‘Evet yazı özlemiş olabilirim’ - Sayfa 10
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Neslihan Atagül'ün tatil pozları ortalığı yaktı! ‘Evet yazı özlemiş olabilirim’ - Sayfa 11
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Neslihan Atagül'ün tatil pozları ortalığı yaktı! ‘Evet yazı özlemiş olabilirim’ - Sayfa 12
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Neslihan Atagül'ün tatil pozları ortalığı yaktı! ‘Evet yazı özlemiş olabilirim’ - Sayfa 13
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Neslihan Atagül'ün tatil pozları ortalığı yaktı! ‘Evet yazı özlemiş olabilirim’ - Sayfa 14
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Neslihan Atagül'ün tatil pozları ortalığı yaktı! ‘Evet yazı özlemiş olabilirim’ - Sayfa 15
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Neslihan Atagül'ün tatil pozları ortalığı yaktı! ‘Evet yazı özlemiş olabilirim’ - Sayfa 16
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Neslihan Atagül'ün tatil pozları ortalığı yaktı! ‘Evet yazı özlemiş olabilirim’ - Sayfa 17
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Neslihan Atagül'ün tatil pozları ortalığı yaktı! ‘Evet yazı özlemiş olabilirim’ - Sayfa 18

Neslihan Atagül, geçtiğimiz günlerde eşi Kadir Doğulu ile romantik pozlarını paylaşarak 14 Şubat Sevgililer Günü’nü kutlamayı da ihmal etmemişti.

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Neslihan Atagül'ün tatil pozları ortalığı yaktı! ‘Evet yazı özlemiş olabilirim’ - Sayfa 19
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Neslihan Atagül'ün tatil pozları ortalığı yaktı! ‘Evet yazı özlemiş olabilirim’ - Sayfa 20
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Neslihan Atagül'ün tatil pozları ortalığı yaktı! ‘Evet yazı özlemiş olabilirim’ - Sayfa 21
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Neslihan Atagül'ün tatil pozları ortalığı yaktı! ‘Evet yazı özlemiş olabilirim’ - Sayfa 22
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Neslihan Atagül'ün tatil pozları ortalığı yaktı! ‘Evet yazı özlemiş olabilirim’ - Sayfa 23
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Neslihan Atagül'ün tatil pozları ortalığı yaktı! ‘Evet yazı özlemiş olabilirim’ - Sayfa 24
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Neslihan Atagül'ün tatil pozları ortalığı yaktı! ‘Evet yazı özlemiş olabilirim’ - Sayfa 25
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Neslihan Atagül'ün tatil pozları ortalığı yaktı! ‘Evet yazı özlemiş olabilirim’ - Sayfa 26
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Neslihan Atagül'ün tatil pozları ortalığı yaktı! ‘Evet yazı özlemiş olabilirim’ - Sayfa 27
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