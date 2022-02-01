Neslihan Atagül’ün tatil pozları ortalığı yaktı! ‘Evet yazı özlemiş olabilirim’

Kendisi gibi oyuncu olan Kadir Doğulu ile evli olan Neslihan Atagül’ün tatil paylaşımları sosyal medyayı salladı. Atagül’ün Seyşeller’de çektirdiği pozları adeta ortalığı yaktı.