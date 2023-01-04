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Hülya Avşar: İhaneti 4 yıl sonra öğrendim!

Hülya Avşar: İhaneti 4 yıl sonra öğrendim!
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04 Ocak 2023 - 14:33

Hülya Avşar, önceki akşam kız kardeşleri Helin Avşar, Leyla Avşar ve eski eşi Kaya Çilingiroğlu ile Tarabya Kıyı Balık çıkışı görüntülendi.

Mekân çıkışı muhabirlerle sohbet eden Hülya Avşar, ablası Leyla’nın doğum günü için bir araya geldiklerini söyledi. Ünlü sanatçıya yıllar önce Kaya Çilingiroğlu’nun Ferrari’yi Feraye anlamasıyla ortaya çıkan ihaneti hatırlatıldı.

 

Hülya Avşar: İhaneti 4 yıl sonra öğrendim

Avşar, “Çok komik bir durum değil mi? O zaman çok koymuştu ama şimdi hepsine gülüyorum. Kaya zaten çapkın bir adamdı. Aldatıldığımı 4 sene sonra öğrendim. 4 sene iyi idare etmiş” diyerek kahkahalarla oradan ayrıldı. (Sayit DURMAZ)

DOĞUM SONRASI İLK POZ

Özge Özpirinçci, kızı Mercan’ı kucağına aldıktan sonra ilk kez objektif karşısına geçti. Oyuncu, Umut Evirgen’e poz verdi.

 

Hülya Avşar: İhaneti 4 yıl sonra öğrendim

 

Burak Yamantürk ile evli olan Özge Özpirinçci bir yıl önce anne olmuş, kızı Mercan’ı dünyaya getirmişti. Geçen süre içinde eski formuna kavuşan oyuncu, doğumdan beri ilk kez özel bir çekim için objektif karşısına geçti. Özge Özpirinçci yakın dostu, yönetmen ve işletmeci Umut Evirgen’e özel pozlar verdi. Oyuncu, pozlarını “Geliştirin veya tekrarlayın” notuyla da paylaştı.

TÜRK HALKI OLARAK ONA ALIŞIĞIZ

Alişan önceki gün yengesi Merve Tektaş ile Etiler Akmerkez’de alışveriş yaparken görüntülendi.

 

Hülya Avşar: İhaneti 4 yıl sonra öğrendim

 

Şarkıcı, yeni yıla Batum’da sahnede girdiğini söyledi: “Çok güzel bir sahne oldu. Hem eğlendik hem eğlendirdik.” Alişan, yılbaşında sahnesini paylaştığı İrem Derici’nin sivri dilli çıkışları hakkında ise “Türk halkı olarak ona alışığız” dedi. (Behlül AYDIN)

2 AY KONSER VEREMEYECEK

Ekin Uzunlar, önceki gün Ataşehir’de özel bir hastanede ses tellerinden ameliyat oldu.

 

Hülya Avşar: İhaneti 4 yıl sonra öğrendim

 

Başarılı geçen operasyon sonrası şarkıcı, hastaneden bir fotoğrafını paylaşarak sağlık durumu hakkında bilgi verdi: “Önümüzdeki iki aylık süreç zarfında sizlerden ve müzikten ayrı kalmak zorundayım. Şu an belli bir süre için konuşamıyorum. 4 Mart’ta Bostancı Gösteri Merkezi’ndeki konserimizde görüşmek üzere…”

BENDEN 1 TANE DAHA YOK

Hande Yener, Instagram’daki tüm gönderilerini silerek 2023 yılına yeni bir başlangıç yaptı.

 

Hülya Avşar: İhaneti 4 yıl sonra öğrendim

 

Ünlü şarkıcı yeni yıldaki ilk post’unu ise “Benden 1 Tane Daha Yok” adlı single çalışması için paylaştı.Ces XC tarafından çekilen fotoğraflarını takipçileriyle paylaşan Hande Yener, yeni single’nın 20 Ocak’ta çıkacağını duyurdu. Söz ve müziği Genco Ecer’e ait şarkının aranjesini ise Hande Yener’in sevgilisi Misha yaptı.

TURNEYE ÇIKIYOR

Gökhan Türkmen, yeni yıla Türkiye turnesiyle başlıyor.

 

Hülya Avşar: İhaneti 4 yıl sonra öğrendim

 

Ünlü şarkıcı, Demirören Medya sponsorluğunda Türkiye’nin dört bir yanında sahneye çıkacağı turnenin startını 20 Ocak’ta Bostancı Gösteri Merkezi’nde verecek. Turnenin biletleri bubilet.com.tr ve biletinial.com sitelerinde satışa açıldı.

AÇILIŞ TUĞBA’DAN

Sahne 17 adlı eğlence mekânı 6 Ocak’ta Hilton Kozyatağı Otel’de kapılarını açıyor.

 

Hülya Avşar: İhaneti 4 yıl sonra öğrendim

 

Mekânın açılış gecesinde Tuğba Özerk sahne alacak. Özerk sevilen şarkılarıyla konuklara unutulmaz bir eğlence yaşatacak. 7 Ocak Cumartesi ise Seda Sayan’ın müzisyen eşi Çağlar Ökten konser verecek.

21 OCAK’A KADAR DİNLENECEĞİM

Merdivenden düşerek omurga kemiklerini kıran Zeynep Bastık önceki akşam Berkay’ın Kuruçeşme Oligark’ta düzenlenen doğum günü partisine katıldı.

 

Hülya Avşar: İhaneti 4 yıl sonra öğrendim

 

Bastık, mekan çıkışı soruları yanıtladı. Şarkıcı, iyileştiğini söyledi: “Çok iyiyim, toparladım arkadaşlar. 2022 son şakasını yaptı. Talihsiz bir şaka oldu. Bir tedavi söz konusu değil çünkü hassas bir bölgeydi. Alçı ya da başka bir şey uygulanamadı. Zamanla geçecek. 21 Ocak’ta Bakü’de konserim var. O güne kadar dinleneceğim.”

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