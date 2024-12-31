HOLLYWOOD YILDIZI ANDREW GARFIELD, NUSRET GÖKÇE’YE ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Dünyaca ünlü oyuncu Andrew Garfield, Nusret Gökçe’nin mekanına olan tepkisini açıkça dile getirerek sosyal medyada gündem oldu.
Andrew Garfield, son röportajında Türk işletmeci Nusret Gökçe‘nin mekanını hedef alarak sert açıklamalarda bulundu. Londra’daki en abartılmış mekanın hangisi olduğu sorusuna yanıt veren Garfield, “Nusret” diyerek, “Ondan gerçekten nefret ediyorum. Yerel işletmeleri destekliyorum ama ona karşı içtenlikle nefret duyuyorum” ifadelerini kullandı.
Garfield’ın açıklamaları, X (Twitter) platformunda büyük yankı uyandırarak Nusret Gökçe hakkında tartışmalara yol açtı.