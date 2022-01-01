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Survivor Batuhan ile yakalanmıştı! Aleyna Çalışkan’ın yatak odası pozu olay oldu

Survivor Batuhan ile yakalanmıştı! Aleyna Çalışkan’ın yatak odası pozu olay oldu
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17 Mart 2022 - 15:14

Survivor Batuhan ile yakalanmıştı! Aleyna Çalışkan’ın yatak odası pozu olay oldu

Survivor All Star 2022 sezonunun iddialı yarışmacısı Batuhan Karacakaya ile sarmaş dolaş yakalanan Aleyna Çalışkan, Instagram hesabından paylaştığı yatak odası pozlarıyla dikkat çekti.

Survivor Batuhan ile yakalanmıştı! Aleyna Çalışkan’ın yatak odası pozu olay oldu - Sayfa 1

Survivor 2021 sezonunda başlayan arkadaşlıkları, aşka dönüşen Aleyna Çalışkan ve Batuhan Karacakaya ikilisi, plajda sarmaş dolaş görüntülenmişlerdi.

Survivor Batuhan ile yakalanmıştı! Aleyna Çalışkan’ın yatak odası pozu olay oldu - Sayfa 2

Konu hakkında sessiz kalmaya özen gösteren Aleyna Çalışkan, bu defa göğüs dekolteli yatak odası pozlarıyla adından söz ettirdi.

Survivor Batuhan ile yakalanmıştı! Aleyna Çalışkan’ın yatak odası pozu olay oldu - Sayfa 3

Aleyna Çalışkan’ın iddialı pozlarına ”Güzellik abidesi”, ”Tam bir prenses” ve ”Ateş ediyorsun” gibi yorumlar yapıldı.

Survivor Batuhan ile yakalanmıştı! Aleyna Çalışkan’ın yatak odası pozu olay oldu - Sayfa 4

2021 yılında Survivor’a yedeklerden katılan Aleyna Çalışkan, sezonun sonlarına doğru Ünlüler takımına geçmişti.

Ünlüler takımında Batuhan Karacakaya ile yakınlaşan Aleyna Çalışkan, adadan döndükten sonra Batuhan Karacakaya ile sarmaş dolaş yakalanmıştı.

Survivor Batuhan ile yakalanmıştı! Aleyna Çalışkan’ın yatak odası pozu olay oldu - Sayfa 6

Aleyna Çalışkan konu hakkında sessizliğini korurken, Batuhan Karacakaya yapılan yorumları ti’ye almıştı.

Survivor Batuhan ile yakalanmıştı! Aleyna Çalışkan’ın yatak odası pozu olay oldu - Sayfa 7

”ZİHNİYETİNİZİ DEĞİŞTİRİN”

Batuhan Karacakaya, ”24 yaşındayım ve itiraf etmeliyim ki 2 tane çocuğum var. 16 yıldır da evliyim. Böyle fotoğraflarımın çıkması, beni gerçekten çok büyük bir zarara soktu. Bilmiyorum, bunun içinden nasıl çıkacağım bilmiyorum? Bir fikri olan var mı? Ya şu zihniyetinizi değiştirin Allah aşkına! Şimdi de çocuklarımı almaya gidiyorum. Tamam mı?” ifadelerini kullanmıştı.

Survivor Batuhan ile yakalanmıştı! Aleyna Çalışkan’ın yatak odası pozu olay oldu - Sayfa 8

İşte Aleyna Çalışkan’ın gündem olan o pozları…

Survivor Batuhan ile yakalanmıştı! Aleyna Çalışkan’ın yatak odası pozu olay oldu - Sayfa 9
Survivor Batuhan ile yakalanmıştı! Aleyna Çalışkan’ın yatak odası pozu olay oldu - Sayfa 10

Survivor Batuhan ile yakalanmıştı! Aleyna Çalışkan’ın yatak odası pozu olay oldu - Sayfa 12

Survivor Batuhan ile yakalanmıştı! Aleyna Çalışkan’ın yatak odası pozu olay oldu - Sayfa 18

Survivor Batuhan ile yakalanmıştı! Aleyna Çalışkan’ın yatak odası pozu olay oldu - Sayfa 26

 

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