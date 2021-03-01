‘Hayali poliçe’ vurgunu! Ayşe Ceylan yine gündemde: Karanlık işlerim oldu

‘Hayali poliçe’ vurgunu! Ayşe Ceylan yine gündemde: Karanlık işlerim oldu

Oyuncu Canan Hoşgör’ün 182 bin dolarını çaldığı için 10 yıl hapis cezası alan sigortacı Ayşe Ceylan, bu kez de ‘hayali poliçe’ düzenlemekle suçlanıyor. Geçen yıl cezaevinden çıkan Ceylan, “Geçmişte birtakım karanlık işlerim oldu. Yatacağım cezayı yattım” diyerek iddiaları reddetti.

Sigortacılık acentesi sahibi Ayşe Ceylan’ın (39) ismi 2018’de, evinde ağırladığı Canan Hoşgör’ün yüklü miktardaki parasını çaldığı gerekçesi iddiası ile gündeme geldi. Yargılandığı bir çok davada hapis cezası aldığı anlaşılan Ceylan’ın adı bu kez, geçen günlerde savcılığa yapılan bir suç duyurusunda yer aldı.

DEVLET GARANTİLİ POLİÇE

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmaya göre, ofis malzemeleri satışı yapan iki şirketin sahipleri Ümit Harman (45) ile Recep Biradlı (29), ticari alacak sigortası yaptırmaya karar verdi. İkili, bir arkadaşları aracılığıyla Ayşe Ceylan ile tanıştı. Ceylan, sigortacı çevresinin geniş olduğunu, yardımcı olabileceğini söyledi. Aralarındaki samimiyet zaman içinde arttı; Ceylan bu kişileri Muğla’daki evinde ağırladı. Ceylan bir süre sonra en uygun teklifi veren sigorta şirketini bulduğunu, devlet garantili özel bir poliçe düzenleneceğini söyledi.

SERİ NUMARALARINI ALIN

Ceylan, ödenmesi gereken primin 109 bin 927 dolar olduğunu Biradlı ve Harman’a iletti. Ceylan, bir uluslararası sigorta şirketinden çalışan kişinin, poliçeyi geriye dönük hazırlayacağını bu nedenle paranın elden alınması gerektiğini söyledi. Ceylan, ‘Melek’ diye tanıttığı bu kişi ile olan yazışmalarını da zaman zaman ikiliye aktardı. Ceylan, elden teslim edecekleri paraların seri numaralarını almalarını da istedi.

PARAYI ELDEN ALDI

Biradlı ve Harman’a güven veren Ceylan, ödemenin 12 Ekim’de elden teslim edileceğini söyledi. Biradlı, anılan gün Ceylan ile sigorta şirketinin Kadıköy’deki bölge müdürlük binasının karşısında bulunan bir restorana gitti. Dakikalar sonra, Ceylan’ın ‘Melek’ olarak tanıttı kişi de geldi. Bu kişinin, sahte olduğu anlaşılan bir dizi evrakı Biradlı’ya imzalattığı kamera kaydına yansıdı. Biradlı hazırladığı paraları bir el torbasına koydu ve ‘Melek’ isimli kişiye verdi. Biradlı, sigorta şirketinin binasına ‘Melek’ olduğu belirtilen kişi ile birlikte girmek istedi. Ancak bu kişiden “Saat 17.00’ye geliyor. Siz burada bekleyin. Kasa kapanacak benim parayı yetiştirmem gerekiyor” dedi. Ceylan da bu esnada Biradlı’ya, uçağının olduğunu havalimanına yetişmesi gerektiğini söyledi. Biradlı, Ceylan’ı havalimanına bıraktıktan sonra evine döndü.

ÖYLE BİR ÇALIŞAN YOK

Biradlı ve Harman, ödemeyi yaptıktan sonra poliçenin kendilerine gönderilmesini istedi. Ceylan ile yaptıkları ve dosyaya sunulan yazışmalara göre Ceylan, poliçe için sürekli farklı gerekçeler öne sürdü. Durumdan şüphelenen ikili yaptıkları araştırma sonrası gerçeği öğrendi. Anılan sigorta şirketinden ‘Melek’ isimli bir kişinin çalışmadığını öğrenen ikili Ceylan’dan paralarını istedi. Ceylan bu kişilere “Savcılığa şikâyet ettiğiniz için mahkemenin sonucunu bekleyeceksiniz. Normalde ödemeyi yapacaktım ancak bu saatten sonra ödeme yapmam” dedi. Paraları elden alan ‘Melek’ isimli kişi ise Ceylan’a attığı sesli mesajda, “Ben Hayali Poliçe yaptım. Hiçbir şekilde kayıt bulamazlar” diyerek, kendisinden şikâyetçi olunsa da sonuç alınamayacağını söyledi.

POLİÇELER SAHTE ÇIKTI

Savcılık soruşturma dosyasında, benzer yöntemle dolandırılan başka kişilerin de olduğu bilgisi yer aldı. Soruşturma dosyasında adı geçen isimlerden Hakan Tekin, Hürriyet’in soruları üzerine “Bizim iş yerimiz birkaç kez soyuldu. Biz de sigorta yapalım dedik; Ayşe Ceylan’ı bulduk. Bize sigorta yaptığını söyledi. 12 bin dolar ödedik. Bize 3 ayrı poliçe gönderdi. Bu süreçte yine soyulduk. Sigorta şirketini aradık. ‘Elinizdeki poliçeler sahte. Bizde kaydınız yok’ yanıtı aldık. Hem verdiğimiz 12 bin dolar gitti hem 1 milyon 250 bin liralık malımız çalındı” diye konuştu. Erdinç Kara isimli bir kaşa kişi de Ceylan’a banka yolu ile 30 bin dolar gönderdiğini, kendisinin de dolandırıldığını öne sürdü.

ÇOK SAYIDA DAVADA HAPİS CEZASI ALDI

Ayşe Ceylan hakkında birçok dava ve soruşturmanın olduğu anlaşıldı. Oyuncu Canan Hoşgör’ün, “Evinde uyuduğum esnada 182 bin dolarımı çaldı” diyerek şikâyetçi olduğu Ceylan, yargılandığı davada 10 yıl hapis cezası aldı. Anılan dosya kapsamında tutuklanan ve geçen yıl tahliye olan Ceylan, iş insanı Kadem Ekşi’ye karşı, sahte senetleri işleme koyduğu gerekçesi ile yargılandığı davada da 1 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Ceylan, ödemesini aldığı halde deprem sigortası yapmadığı gerekçesi ile, iş insanı Mustafa Lami Şenyücel’in açtığı davada da 1 yıl 3 ay hapis cezası aldı.

‘GEÇMİŞTE KARANLIK İŞLERİM OLDU’

Suçlamaların odağında yer alan Ayşe Ceylan ise “Ben, Melek diye sigortacı birini tanımıyorum. Dosyaya sunulan yazışmaların da bana ait olup olmadığı belli değil. Benim yanımda bir para verme durumu oldu. Benim hesabıma gelen paralar var. Bu paraları, danışmanlık hizmeti karşılığı aldım. Aldığım bir takım hapis cezaları oldu. Geçmişte bir takım karanlık işlerim olduğu doğru. Yatacağım cezayı da yattım. Beni şikâyet eden kişiler hakkında ben de şikâyetçi oldum” diye konuştu.