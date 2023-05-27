Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu önde? Asal Araştırma ikinci tur anketini paylaştı

Farklı sosyo-ekonomik ve sosyo-demografik gruba mensup kişilerden yaş,cinsiyet ve eğitim kotalarına bağlı kalınarak yapılan araştırmada, verilerinin kontrolleri ve bilgisayar analizi yapılmasının ardından kararsızlar, sandığa gitmeyeceğim ve hiçbiri yanıtları oransal olarak dağıtıldıktan sonra sonuçlar şöyle oldu: