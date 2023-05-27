Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu önde? Asal Araştırma ikinci tur anketini paylaştı

Seçime sayılı günler kala Cumhurbaşkanlığı ikinci tur anketi: Kılıçdaroğlu mu, Erdoğan mı?
ASAL Araştırma ve Danışmanlık Şirketi, 19-24 Mayıs 2023 tarihleri arasında İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, İzmir, Aydın, Manisa, Bursa, Kocaeli, Ankara, Konya, Antalya, Mersin, Denizli, Burdur, Kırıkkale, Kayseri, Zonguldak, Kastamonu, Samsun, Trabzon, Erzurum, Ağrı, Bingöl, Van, Elazığ ve Mardin dahil toplamda 26 ilde 18 yaş ve üzeri toplamda 2 bin 184 kişiyle yaptığı anket çalışmasında vatandaşlara, “28 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde oyunuzu hangi adaya vermeyi düşünüyorsunuz?” sorusunu yöneltti.
Farklı sosyo-ekonomik ve sosyo-demografik gruba mensup kişilerden yaş,cinsiyet ve eğitim kotalarına bağlı kalınarak yapılan araştırmada, verilerinin kontrolleri ve bilgisayar analizi yapılmasının ardından kararsızlar, sandığa gitmeyeceğim ve hiçbiri yanıtları oransal olarak dağıtıldıktan sonra sonuçlar şöyle oldu:
Recep Tayyip Erdoğan yüzde 53.4
Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 46.6