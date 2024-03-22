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Sapık sucunun dehşet odasında kan donduran ayrıntı!

Sapık sucunun dehşet odasında kan donduran ayrıntı!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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22 Mart 2024 - 15:23
İstanbul Bağcılar’da bir mahalle sucusu Metin Şenay’ın, işyerindeki süngerli odada mahallenin çocuklarına yıllarca tecavüz edip o anları kayıt altına aldığının ortaya çıkması Türkiye gündemine bomba gibi düştü. Tutuklu yargılanan Şenay için hazırlanan iddianamede ise bir başka kan donduran detaya ulaşıldı. Sapık sucunun istismar ettiği çocukların isimlerini dükkanın duvarlarına karaladığı tespit edildi.

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