Fenerbahçe Avrupa’da kasasını doldurdu! Servet kazandılar…

Fenerbahçe, Avrupa’da beklenen performansı gösteremese de kasasını doldurmayı başardı.

Sarı-lacivertliler, katılım payı olarak 3.63 milyon Euro gelir elde etti, katsayı primi olarak 2.5 milyon Euro kazandı.

Performansta da 1.26 milyon Euro geliri daha kasa sına koydu ve toplamda 7.39 milyon Euro, yani 115 milyon lira kazandı.

OKOCHA YENİDEN KADIKÖY’DE

Fenerbahçe’nin efsane futbolcularından biri olarak öne çıkan Jay Jay Okocha, Kadıköy’e yıllar sonra ayak bastı.

Efsane futbolcuya, Frankfurt maçı öncesinde Mesut Özil tarafından 10 numaralı forma hediye edildi.

13 SEZON SONRA İLK

Avrupa Ligi’ndeki son maçında sahasında Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 2008-2009’dan bu yana en az puan topladığı grup aşamasını tamamladı.

Sarı lacivertliler, Avrupa Ligi’nde gruplarda 6 puan alabildi. Ayrıca Berisha, F.Bahçe’de ilk kez üst üste 2 maçta gol attı.