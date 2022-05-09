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Yağmur Ünal’dan annesi Türkan Şoray’ın sağlık durumu hakkında açıklama

Yağmur Ünal’dan annesi Türkan Şoray’ın sağlık durumu hakkında açıklama
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09 Mayıs 2022 - 13:24

Yağmur Ünal gazetecilerin, “Anneniz Türkan Hanım’ın sağlık durumu nasıl” sorusuna yanıt verdi.

Türk sinemasının “Sultan”ı Türkan Şoray’ın yapımcı kızı Yağmur Ünal, Kuruçeşme’de bir mekanın çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Basın mensupları ile ayaküstü sohbet eden Yağmur Ünal, “Arkadaşımın doğum günü vardı, onun için geldim.” dedi.

Gazetecilerin, “Anneniz Türkan Hanım’ın sağlık durumu nasıl? Beraber bir tatil planınız var mı?” sorusuna ise Ünal, “Annem gayet iyi. Bizim dizimiz başlayacağı için 1-2 günlük kaçabilirim sadece ama annem yazın tatile gidecek. Yer henüz belli değil, tatil için yer bakıyoruz.” cevabını verdi.

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