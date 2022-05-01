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BRAVO ALBİNA

BRAVO ALBİNA
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23 Mayıs 2022 - 14:41

Uzun bir süredir İstanbul da mankenlik ve modellik yapan ve Türk mankenleri tarafından çok sevilen podyumların ünlü ismi Albina devam eden Rus ve Ukrayna savaşından dolayı çok üzgün olduğunu orda kadınlara ve çocuklara yaşamlarını görünce göz yaşları tutamayan ünlü model Ukraynalı meslek taşları la  savaşı protesto ederek onlarla yakın ilişki kurup her türlü destekte onların yanında olduğunu gösterdi. Türkiye’de mankenler arasında çok sevilen Rus model “Ne olursa olsun çocuklar ölmesin kadınlar ölmesin bu dünya güzel” konuşarak meseleler çözülsün savaşa karşı olduğunu söyledi.

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