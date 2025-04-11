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HANDE ERÇEL VE HAKAN SABANCI AYRILDI MI?

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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Magazin dünyasında haftalardır konuşulan ayrılık iddialarına Hakan Sabancı’dan net açıklama geldi. Ünlü oyuncu Hande Erçel ve iş insanı Hakan Sabancı’nın ilişkilerinde kriz yaşadığı ve yollarını ayırdıkları iddiaları sosyal medyada gündem olmuştu.

Özellikle Hande Erçel’in son dönemde özel davetlere ve etkinliklere yalnız katılması, ayrılık söylentilerini güçlendirmişti.

HANDE ERÇEL: “HAKAN İŞ GEZİSİNDEYDİ”

Hande Erçel, kendisine yöneltilen “Ayrıldınız mı?” sorusuna net bir yanıt vererek sevgilisi Hakan Sabancı’nın iş seyahatinde olduğunu söyledi.

Ünlü oyuncu, “Hakan yanımda değildi çünkü iş gezisindeydim. Genelde iş seyahatlerime gelmiyor, daha çok tatillerde beraberiz” ifadelerini kullandı.

HAKAN SABANCI NOKTAYI KOYDU: “İLİŞKİMİZ DEVAM EDİYOR”

Ayrılık iddialarına Etiler’de yakalandığı mekandan çıkarken yanıt veren Hakan Sabancı, ilişkilerinin devam ettiğini açıkladı.

Sabancı, “Yok öyle bir şey. Yanlış biliniyor. İlişkimiz gayet güzel devam ediyor” diyerek çıkan haberleri yalanladı.

AŞKLARINI UZUN SÜRE GİZLEMİŞLERDİ

Hande Erçel ve Hakan Sabancı çifti, Kasım 2022’de başlayan ilişkilerini aylarca gözlerden uzak yaşamıştı. Paris tatilinden dönerken İstanbul Havalimanı’nda objektiflere yakalanan çift, aşklarını o dönemde doğrulamıştı.

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr

HANDE ERÇEL VE HAKAN SABANCI AYRILDI MI?
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