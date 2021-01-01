Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Eski Dost’tan Kızdıracak Açıklama

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Eski Dost’tan Kızdıracak Açıklama
2 views
12 Eylül 2021 - 13:41
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Danla Bilic son açıklamasıyla eski dostu Kerimcan Durmaz’dan tepki gördü.

Danla Bilic, uzun bir aradan sonra yeniden YouTube’a geri döndü. Dönmesiyle de sansasyon yaratması bir oldu! Bilic ilk olarak yakın arkadaşı Ala Tokel’i ağırladı. Birbirlerine zor sorular soran ikili, yaptıkları açıklamalarla tartışma yarattı. Özellikle Danla Bilic’in ‘yeni nesil bana gay gibi geliyor’ açıklaması Kerimcan Durmaz dahil herkesi epey kızdırdı!

 

Danla Bilic ‘Ben kimi beğeniyorum ki? Yeni nesili düşünüyorum, hepsi gay gibi geliyor…’ deyince tepki çekti. Kerimcan Durmaz bu yoruma “Hadsiz” diyerek tepki gösterdi.

 

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Saç Ektirmek İçin Geldi, Ameliyat Masasında ÖldüSaç Ektirmek İçin Geldi, Ameliyat Masasında Öldü
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den Okul AçıklamasıMilli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den Okul Açıklaması
Erdoğan’ın Taliban Hamleleri Arkasında Ne Var?Erdoğan’ın Taliban Hamleleri Arkasında Ne Var?
Ünlü Şarkıcı Simge Sağın Hastaneye KaldırıldıÜnlü Şarkıcı Simge Sağın Hastaneye Kaldırıldı
Estetik İddialarına Cevap VerdiEstetik İddialarına Cevap Verdi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Rize Valisi İsyan Etti !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Saç Ektirmek İçin Geldi, Ameliyat Masasında Öldü
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den Okul Açıklaması
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Erdoğan’ın Taliban Hamleleri Arkasında Ne Var?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ünlü Şarkıcı Simge Sağın Hastaneye Kaldırıldı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Estetik İddialarına Cevap Verdi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Eski Dost’tan Kızdıracak Açıklama
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Dekoltesi Olay Oldu !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Erken Evliliğin Sebebi Ortaya Çıktı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Diyarbekirspor Token İçin Geri Sayım Başladı !
SON DAKİKA HABERLERİ
Rize Valisi İsyan Etti !Eylül 12, 2021-3:14 pm
Saç Ektirmek İçin Geldi, Ameliyat Masasında ÖldüEylül 12, 2021-2:57 pm
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den Okul AçıklamasıEylül 12, 2021-2:46 pm
Erdoğan’ın Taliban Hamleleri Arkasında Ne Var?Eylül 12, 2021-2:24 pm
Ünlü Şarkıcı Simge Sağın Hastaneye KaldırıldıEylül 12, 2021-2:13 pm
Estetik İddialarına Cevap VerdiEylül 12, 2021-1:57 pm
Eski Dost’tan Kızdıracak AçıklamaEylül 12, 2021-1:41 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Kim inanır Çapa’da tıp okuduğuna!
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Süper Mini Elbisesi Olay Oldu !

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !