BÜŞRA ASLAN DUBAİ FASHİON SHOW’DA GÖZ KAMAŞTIRDI!

Büşra Aslan Siempre London’ın kurucusu olarak, özel davetle katıldığı Dubai Fashion Show’da Göz Kamaştırdı!

Moda dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri olan Dubai Fashion Show, geçtiğimiz hafta sonu unutulmaz anlara sahne oldu. Etkinliğe katılanlar arasında yer alan Büşra Aslan, büyüleyici atmosferin ve ilham veren tasarımların keyfini çıkarırken, moda dünyasının önemli isimleriyle de bir araya geldi. Dubai güzelinden daha güzel olması gözlerden kaçmadı. Dubai Kraliyet Ailesi’nden Yaqoob Al Ali’yi ülkemize davet edip tekstilde ne kadar iyi olduğumuzu anlatarak yine vatansever bir duruş sergiledi.

Dubai Kraliyet Ailesi’nden Yaqoob Al Ali’nin ev sahipliğinde gerçekleşen bu özel organizasyonda; birçok tasarımcı, influencer ve sektör profesyoneli ile bir araya gelen Büşra Aslan, bu eşsiz deneyimi “Gerçekten ilham verici ve unutulmaz bir yolculuktu” sözleriyle değerlendirdi.

Moda tutkunlarının büyük ilgi gösterdiği Dubai Fashion Show, bir kez daha sektöre yön veren tasarımlar ve etkileyici şovlarla adından söz ettirdi.