Ebru Polat yataktan çıplak pozunu paylaştı! 6 milyonluk aracıyla gündem olmuştu…
Al Sana Haber programında yorumculuk yapan Ebru Polat yataktan çıplak pozunu paylaştı. Polat, en son 6 milyon TL’lik arabası ile magazin gündemine oturmuştu.
Ebru Polat cesur paylaşımları ile son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri.
Şu Günlerde Al Sana Haber programında yorumcu olarak bulunan Ebru Polat, en son 6 milyon TL’lik arabası ile gündem olmuştu.
Yaptığı açıklamalar ile de çok konuşulan Polat, Instagram paylaşımları ile dikkat çekiyor.
Polat, bu sefer de yataktan paylaştığı çıplak pozu ile gündemde!
Polat, yorumculuğunun yanı sıra asıl mesleği olan şarkıcılık işine de kaldığı yerden devam ediyor.
Birçok şehirde konser veren Polat’ın, sahibi olduğu kozmetik markasından günlük 40 bin TL kazandığı iddiası, duyanları şaşkına çevirmişti.
Polat’ın Instagram hesabında yaklaşık 2 buçuk milyon takipçisi bulunuyor.
İşte Ebru Polat’ın gündem olan o yatak pozu…
Ebru Polat, cesur paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
İşte o karelerden bazıları…