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Ebru Polat yataktan çıplak pozunu paylaştı! 6 milyonluk aracıyla gündem olmuştu…

Ebru Polat yataktan çıplak pozunu paylaştı! 6 milyonluk aracıyla gündem olmuştu…
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29 Aralık 2021 - 12:59

Ebru Polat yataktan çıplak pozunu paylaştı! 6 milyonluk aracıyla gündem olmuştu…

Al Sana Haber programında yorumculuk yapan Ebru Polat yataktan çıplak pozunu paylaştı. Polat, en son 6 milyon TL’lik arabası ile magazin gündemine oturmuştu.

Ebru Polat yataktan çıplak pozunu paylaştı! 6 milyonluk aracıyla gündem olmuştu… - Sayfa 1

Ebru Polat cesur paylaşımları ile son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri.

Ebru Polat yataktan çıplak pozunu paylaştı! 6 milyonluk aracıyla gündem olmuştu… - Sayfa 2

Şu Günlerde Al Sana Haber programında yorumcu olarak bulunan Ebru Polat, en son 6 milyon TL’lik arabası ile gündem olmuştu.

Ebru Polat yataktan çıplak pozunu paylaştı! 6 milyonluk aracıyla gündem olmuştu… - Sayfa 3

Yaptığı açıklamalar ile de çok konuşulan Polat, Instagram paylaşımları ile dikkat çekiyor.

Ebru Polat yataktan çıplak pozunu paylaştı! 6 milyonluk aracıyla gündem olmuştu… - Sayfa 4

Polat, bu sefer de yataktan paylaştığı çıplak pozu ile gündemde!

Ebru Polat yataktan çıplak pozunu paylaştı! 6 milyonluk aracıyla gündem olmuştu… - Sayfa 5

Polat, yorumculuğunun yanı sıra asıl mesleği olan şarkıcılık işine de kaldığı yerden devam ediyor.

Ebru Polat yataktan çıplak pozunu paylaştı! 6 milyonluk aracıyla gündem olmuştu… - Sayfa 6

Birçok şehirde konser veren Polat’ın, sahibi olduğu kozmetik markasından günlük 40 bin TL kazandığı iddiası, duyanları şaşkına çevirmişti.

Ebru Polat yataktan çıplak pozunu paylaştı! 6 milyonluk aracıyla gündem olmuştu… - Sayfa 7

Polat’ın Instagram hesabında yaklaşık 2 buçuk milyon takipçisi bulunuyor.

Ebru Polat yataktan çıplak pozunu paylaştı! 6 milyonluk aracıyla gündem olmuştu… - Sayfa 8

İşte Ebru Polat’ın gündem olan o yatak pozu…

Ebru Polat yataktan çıplak pozunu paylaştı! 6 milyonluk aracıyla gündem olmuştu… - Sayfa 9

Ebru Polat yataktan çıplak pozunu paylaştı! 6 milyonluk aracıyla gündem olmuştu… - Sayfa 10

Ebru Polat, cesur paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

İşte o karelerden bazıları…

Ebru Polat yataktan çıplak pozunu paylaştı! 6 milyonluk aracıyla gündem olmuştu… - Sayfa 13

Ebru Polat yataktan çıplak pozunu paylaştı! 6 milyonluk aracıyla gündem olmuştu… - Sayfa 25

Ebru Polat yataktan çıplak pozunu paylaştı! 6 milyonluk aracıyla gündem olmuştu… - Sayfa 26

Ebru Polat yataktan çıplak pozunu paylaştı! 6 milyonluk aracıyla gündem olmuştu… - Sayfa 29

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