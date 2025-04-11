HADİSE’DEN AYRILIK SONRASI RADİKAL KARAR!

Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden ünlü şarkıcı Hadise, özel hayatıyla bir kez daha gündemde. Yönetmen sevgilisi Şenol Sönmez ile yollarını ayıran Hadise, ayrılık sonrası aldığı radikal karar ve değişimiyle hayranlarından tam not aldı.

Londra’daki konserinde yaptığı açıklamayla dikkat çeken Hadise, eski imajına geri dönerek saçlarını yeniden eski rengine boyattı. Yeni görünümü sosyal medyada büyük beğeni topladı.

“BEN BİR ÇİÇEĞİM, KENDİ SUYUMU KENDİM VERİRİM”

Hadise, Londra konserinde yaptığı konuşmada ayrılık sonrası hissettiklerini şu sözlerle dile getirdi:

“Bir çiçeğe su verirsen beklersin, güzel bir şey açar ya, öyle! Ama bir gün geliyor ki artık o suyu vermek istemiyorsun. Çünkü diyorsun ki; ‘Ben bir çiçeğim ve o gereken suyu kendime veririm.'”

Hayranlarına “Her zaman önce kendinizi sevin” mesajı veren Hadise, güçlü duruşuyla alkış topladı.

İLİŞKİSİ KISKANÇLIK YÜZÜNDEN BİTTİ İDDİASI

Bir süredir “Esas Oğlan” dizisinin yönetmeni Şenol Sönmez ile aşk yaşayan Hadise’nin, kıskançlık krizleri sebebiyle sevgilisiyle tartıştığı ve bu nedenle ayrılık kararı aldığı iddia edildi.

Hadise, ayrılık sonrası eski haline dönerek yepyeni bir sayfa açtı. Sosyal medya paylaşımları ve yeni imajıyla hayranlarının beğenisini kazandı.

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr