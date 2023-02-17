ÜNLÜLER NE KADAR BAĞIŞ YAPTI HALUK AÇIKLADI

Tüm Türkiye, Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremin yaralarını sarmaya çalışıyor. Sanatçı Haluk Levent, AHBAP Derneği’ne bağış yapan ünlüleri tek tek paylaştı. Peki hangi ünlü ne kadar deprem bağışı yaptı?

Kahramanmaraş merkezli ilki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Elazığ ve Malatya’da büyük yıkıma yol açtı.AHBAP Derneği’nin kurucusu Haluk Levent depremin yaralarını sarmak için seferber oldu. Levent, AHBAP Derneği’ne bağış yapan ünlü isimleri de tek tek açıkladı.İşte AHBAP’A bağış yapan ünlüler…

1 50

Barış Arduç1 milyon 100 bin TL

2 50

Gülşen1 milyon TL

3 50

Can Yaman1 milyon 550 bin TL

4 50

Gülse Birsel200 bin TL

5 50

Nevzat Aydın750 bin TL

6 50

Kıvanç Tatlıtuğ950 bin TL

7 50

Çağrı Ergün500 bin TL

8 50

Kerem Bürsin200 bin TL

9 50

Ali Ece250 bin TL

10 50

Elraen1 milyon 384 TL

11 50

Arda Turan500 bin TL

12 50

Ajda Pekkan1 milyon TL

13 50

Haluk Levent orkestrası400 bin TL

14 50

Jahrein ve sevenleri2 milyon TL

15 50

Danilo Zanna500 bin TL

16 50

Sibel Can1 milyon TL

17 50

Orhan Gencebay500 bin TL

18 50

Halit Ergenç ve Bergüzar Korel400 bin TL

19 50

Hatice Şendil ve Burak Sağyaşar300 bin TL

20 50

Emir Ersoy ve Gökçe Bahadır100 bin TL

21 50

Ziynet Sali100 bin TL

22 50

Sefo200 bin TL

23 50

Ebru Gündeş500 bin TL

24 50

Murat Boz500 bin TL

25 50

Sarp Apak100 bin TL

26 50

Melis Sezen100 bin TL

27 50

Danla Bilic250 bin TL

28 50

Gülben Ergen150 bin TL

29 50

Cenk Tosun ve eşi600 bin TL

30 50

Ozan Tufan ve eşi800 bin TL

31 50

Nuri Şahin1 milyon TL

32 50

İbrahim Büyükak200 bin TL

33 50

Hasan Can Kaya250 bin TL

34 50

Ahmet Güneştekin500 bin TL

35 50

Acun Ilıcalı100 tır su, 5 milyonluk eşya desteği

36 50

Aras Bulut İynemli200 bin TL

37 50

İrem Derici150 bin TL

38 50

Cengiz Ünder50 bin euro

39 50

Çağlar Söyüncü50 bin euro

40 50

Gözde Akpınar1 milyon TL

41 50

Tarkan1 milyon TL

42 50

Celil Nalçakan100 bin TL

43 50

Burak Yılmaz300 bin TL

44 50

Burak Deniz150 bin TL

45 50

Edis400 bin TL

46 50

Mustafa Ceceli200 bin TL

47 50

Mert Hakan Yandaş200 bin TL

48 50

Hakan Balta ve Derya Balta300 bin TL

49 50