ÜNLÜLER NE KADAR BAĞIŞ YAPTI HALUK AÇIKLADI

Kahramanmaraş merkezli ilki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Elazığ ve Malatya’da büyük yıkıma yol açtı.AHBAP Derneği’nin kurucusu Haluk Levent depremin yaralarını sarmak için seferber oldu. Levent, AHBAP Derneği’ne bağış yapan ünlü isimleri de tek tek açıkladı.İşte AHBAP’A bağış yapan ünlüler…
150
Barış Arduç1 milyon 100 bin TL
250
Gülşen1 milyon TL
350
Can Yaman1 milyon 550 bin TL
450
Gülse Birsel200 bin TL
550
Nevzat Aydın750 bin TL
650
Kıvanç Tatlıtuğ950 bin TL
750
Çağrı Ergün500 bin TL
850
Kerem Bürsin200 bin TL
950
Ali Ece250 bin TL
1050
Elraen1 milyon 384 TL
1150
Arda Turan500 bin TL
1250
Ajda Pekkan1 milyon TL
1350
Haluk Levent orkestrası400 bin TL
1450
Jahrein ve sevenleri2 milyon TL
1550
Danilo Zanna500 bin TL
1650
Sibel Can1 milyon TL
1750
Orhan Gencebay500 bin TL
1850
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel400 bin TL
1950
Hatice Şendil ve Burak Sağyaşar300 bin TL
2050
Emir Ersoy ve Gökçe Bahadır100 bin TL
2150
Ziynet Sali100 bin TL
2250
Sefo200 bin TL
2350
Ebru Gündeş500 bin TL
2450
Murat Boz500 bin TL
2550
Sarp Apak100 bin TL
2650
Melis Sezen100 bin TL
2750
Danla Bilic250 bin TL
2850
Gülben Ergen150 bin TL
2950
Cenk Tosun ve eşi600 bin TL
3050
Ozan Tufan ve eşi800 bin TL
3150
Nuri Şahin1 milyon TL
3250
İbrahim Büyükak200 bin TL
3350
Hasan Can Kaya250 bin TL
3450
Ahmet Güneştekin500 bin TL
3550
Acun Ilıcalı100 tır su, 5 milyonluk eşya desteği
3650
Aras Bulut İynemli200 bin TL
3750
İrem Derici150 bin TL
3850
Cengiz Ünder50 bin euro
3950
Çağlar Söyüncü50 bin euro
4050
Gözde Akpınar1 milyon TL
4150
Tarkan1 milyon TL
4250
Celil Nalçakan100 bin TL
4350
Burak Yılmaz300 bin TL
4450
Burak Deniz150 bin TL
4550
Edis400 bin TL
4650
Mustafa Ceceli200 bin TL
4750
Mert Hakan Yandaş200 bin TL
4850
Hakan Balta ve Derya Balta300 bin TL
4950
Emre Kılınç150 bin TL