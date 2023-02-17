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ÜNLÜLER NE KADAR BAĞIŞ YAPTI HALUK AÇIKLADI

ÜNLÜLER NE KADAR BAĞIŞ YAPTI HALUK AÇIKLADI
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17 Şubat 2023 - 15:07
Tüm Türkiye, Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremin yaralarını sarmaya çalışıyor. Sanatçı Haluk Levent, AHBAP Derneği’ne bağış yapan ünlüleri tek tek paylaştı. Peki hangi ünlü ne kadar deprem bağışı yaptı?
Hangi ünlü ne kadar deprem bağışı yaptı? Haluk Levent tek tek açıkladı… - Sayfa 1
Kahramanmaraş merkezli ilki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Elazığ ve Malatya’da büyük yıkıma yol açtı.AHBAP Derneği’nin kurucusu Haluk Levent depremin yaralarını sarmak için seferber oldu. Levent, AHBAP Derneği’ne bağış yapan ünlü isimleri de tek tek açıkladı.İşte AHBAP’A bağış yapan ünlüler…

150

Hangi ünlü ne kadar deprem bağışı yaptı? Haluk Levent tek tek açıkladı… - Sayfa 2
Barış Arduç1 milyon 100 bin TL

250

Hangi ünlü ne kadar deprem bağışı yaptı? Haluk Levent tek tek açıkladı… - Sayfa 3
Gülşen1 milyon TL

350

Hangi ünlü ne kadar deprem bağışı yaptı? Haluk Levent tek tek açıkladı… - Sayfa 4
Can Yaman1 milyon 550 bin TL

450

Hangi ünlü ne kadar deprem bağışı yaptı? Haluk Levent tek tek açıkladı… - Sayfa 5
Gülse Birsel200 bin TL

550

Hangi ünlü ne kadar deprem bağışı yaptı? Haluk Levent tek tek açıkladı… - Sayfa 6
Nevzat Aydın750 bin TL

650

Hangi ünlü ne kadar deprem bağışı yaptı? Haluk Levent tek tek açıkladı… - Sayfa 7
Kıvanç Tatlıtuğ950 bin TL

750

Hangi ünlü ne kadar deprem bağışı yaptı? Haluk Levent tek tek açıkladı… - Sayfa 8
Çağrı Ergün500 bin TL

850

Hangi ünlü ne kadar deprem bağışı yaptı? Haluk Levent tek tek açıkladı… - Sayfa 9
Kerem Bürsin200 bin TL

950

Hangi ünlü ne kadar deprem bağışı yaptı? Haluk Levent tek tek açıkladı… - Sayfa 10
Ali Ece250 bin TL

1050

Hangi ünlü ne kadar deprem bağışı yaptı? Haluk Levent tek tek açıkladı… - Sayfa 11
Elraen1 milyon 384 TL

1150

Hangi ünlü ne kadar deprem bağışı yaptı? Haluk Levent tek tek açıkladı… - Sayfa 12
Arda Turan500 bin TL

1250

Hangi ünlü ne kadar deprem bağışı yaptı? Haluk Levent tek tek açıkladı… - Sayfa 13
Ajda Pekkan1 milyon TL

1350

Hangi ünlü ne kadar deprem bağışı yaptı? Haluk Levent tek tek açıkladı… - Sayfa 14
Haluk Levent orkestrası400 bin TL

1450

Hangi ünlü ne kadar deprem bağışı yaptı? Haluk Levent tek tek açıkladı… - Sayfa 15
Jahrein ve sevenleri2 milyon TL

1550

Hangi ünlü ne kadar deprem bağışı yaptı? Haluk Levent tek tek açıkladı… - Sayfa 16
Danilo Zanna500 bin TL

1650

Hangi ünlü ne kadar deprem bağışı yaptı? Haluk Levent tek tek açıkladı… - Sayfa 17
Sibel Can1 milyon TL

1750

Hangi ünlü ne kadar deprem bağışı yaptı? Haluk Levent tek tek açıkladı… - Sayfa 18
Orhan Gencebay500 bin TL

1850

Hangi ünlü ne kadar deprem bağışı yaptı? Haluk Levent tek tek açıkladı… - Sayfa 19
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel400 bin TL

1950

Hangi ünlü ne kadar deprem bağışı yaptı? Haluk Levent tek tek açıkladı… - Sayfa 20
Hatice Şendil ve Burak Sağyaşar300 bin TL

2050

Hangi ünlü ne kadar deprem bağışı yaptı? Haluk Levent tek tek açıkladı… - Sayfa 21
Emir Ersoy ve Gökçe Bahadır100 bin TL

2150

Hangi ünlü ne kadar deprem bağışı yaptı? Haluk Levent tek tek açıkladı… - Sayfa 22
Ziynet Sali100 bin TL

2250

Hangi ünlü ne kadar deprem bağışı yaptı? Haluk Levent tek tek açıkladı… - Sayfa 23
Sefo200 bin TL

2350

Hangi ünlü ne kadar deprem bağışı yaptı? Haluk Levent tek tek açıkladı… - Sayfa 24
Ebru Gündeş500 bin TL

2450

Hangi ünlü ne kadar deprem bağışı yaptı? Haluk Levent tek tek açıkladı… - Sayfa 25
Murat Boz500 bin TL

2550

Hangi ünlü ne kadar deprem bağışı yaptı? Haluk Levent tek tek açıkladı… - Sayfa 26
Sarp Apak100 bin TL

2650

Hangi ünlü ne kadar deprem bağışı yaptı? Haluk Levent tek tek açıkladı… - Sayfa 27
Melis Sezen100 bin TL

2750

Hangi ünlü ne kadar deprem bağışı yaptı? Haluk Levent tek tek açıkladı… - Sayfa 28
Danla Bilic250 bin TL

2850

Hangi ünlü ne kadar deprem bağışı yaptı? Haluk Levent tek tek açıkladı… - Sayfa 29
Gülben Ergen150 bin TL

2950

Hangi ünlü ne kadar deprem bağışı yaptı? Haluk Levent tek tek açıkladı… - Sayfa 30
Cenk Tosun ve eşi600 bin TL

3050

Hangi ünlü ne kadar deprem bağışı yaptı? Haluk Levent tek tek açıkladı… - Sayfa 31
Ozan Tufan ve eşi800 bin TL

3150

Hangi ünlü ne kadar deprem bağışı yaptı? Haluk Levent tek tek açıkladı… - Sayfa 32
Nuri Şahin1 milyon TL

3250

Hangi ünlü ne kadar deprem bağışı yaptı? Haluk Levent tek tek açıkladı… - Sayfa 33
İbrahim Büyükak200 bin TL

3350

Hangi ünlü ne kadar deprem bağışı yaptı? Haluk Levent tek tek açıkladı… - Sayfa 34
Hasan Can Kaya250 bin TL

3450

Hangi ünlü ne kadar deprem bağışı yaptı? Haluk Levent tek tek açıkladı… - Sayfa 35
Ahmet Güneştekin500 bin TL

3550

Hangi ünlü ne kadar deprem bağışı yaptı? Haluk Levent tek tek açıkladı… - Sayfa 36
Acun Ilıcalı100 tır su, 5 milyonluk eşya desteği

3650

Hangi ünlü ne kadar deprem bağışı yaptı? Haluk Levent tek tek açıkladı… - Sayfa 37
Aras Bulut İynemli200 bin TL

3750

Hangi ünlü ne kadar deprem bağışı yaptı? Haluk Levent tek tek açıkladı… - Sayfa 38
İrem Derici150 bin TL

3850

Hangi ünlü ne kadar deprem bağışı yaptı? Haluk Levent tek tek açıkladı… - Sayfa 39
Cengiz Ünder50 bin euro

3950

Hangi ünlü ne kadar deprem bağışı yaptı? Haluk Levent tek tek açıkladı… - Sayfa 40
Çağlar Söyüncü50 bin euro

4050

Hangi ünlü ne kadar deprem bağışı yaptı? Haluk Levent tek tek açıkladı… - Sayfa 41
Gözde Akpınar1 milyon TL

4150

Hangi ünlü ne kadar deprem bağışı yaptı? Haluk Levent tek tek açıkladı… - Sayfa 42
Tarkan1 milyon TL

4250

Hangi ünlü ne kadar deprem bağışı yaptı? Haluk Levent tek tek açıkladı… - Sayfa 43
Celil Nalçakan100 bin TL

4350

Hangi ünlü ne kadar deprem bağışı yaptı? Haluk Levent tek tek açıkladı… - Sayfa 44
Burak Yılmaz300 bin TL

4450

Hangi ünlü ne kadar deprem bağışı yaptı? Haluk Levent tek tek açıkladı… - Sayfa 45
Burak Deniz150 bin TL

4550

Hangi ünlü ne kadar deprem bağışı yaptı? Haluk Levent tek tek açıkladı… - Sayfa 46
Edis400 bin TL

4650

Hangi ünlü ne kadar deprem bağışı yaptı? Haluk Levent tek tek açıkladı… - Sayfa 47
Mustafa Ceceli200 bin TL

4750

Hangi ünlü ne kadar deprem bağışı yaptı? Haluk Levent tek tek açıkladı… - Sayfa 48
Mert Hakan Yandaş200 bin TL

4850

Hangi ünlü ne kadar deprem bağışı yaptı? Haluk Levent tek tek açıkladı… - Sayfa 49
Hakan Balta ve Derya Balta300 bin TL

4950

Hangi ünlü ne kadar deprem bağışı yaptı? Haluk Levent tek tek açıkladı… - Sayfa 50

Emre Kılınç150 bin TL
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