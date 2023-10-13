MasterChef’te 5. ve 6. eleme adayları belli oldu! Olağanüstü çaba yetmedi

Tabakların dile geldiği yarışma MasterChef All Star’da, mavi ve kırmızı takımın bu haftaki son mücadelesi gerçekleşti. İlk oyunu kırmızı, ikinci yarışı mavi takım almıştı. Üçüncü takım oyununda ise mavi takım açık ara galibiyet elde etti
MASTERCHEF’TE HANGİ TAKIM DOKUNULMAZLIĞI KAZANDI?
TV8 ekranlarında All Star rekabetinde son oyun hayata geçti. Şefler takım oyunu şeklinde olan mücadelede her iki taraftan da Akdeniz Bölgesi Mutfağı’ndan yedi yemek istedi ve bu taaklar içinse takımlara 50 dakika süre verildi. İşte, menü:
Akdeniz Bölgesi Mutfağı
Batırık
Gazel böreği
Sarımsaklı köfte
Tarsus lahmacun
Sazan dolması
Şiş köfte ve Antalya piyazı
Kerebiç
Şefler, takımların tabaklarını değerlendirdi ve 5-2 skorla üçüncü oyunun ve haftanın galibi mavi takım oldu. Barbaros, Metin ve Ayaz’ın tabakları başarılı bulundu.
MASTERCHEF ALL STAR HAFTANIN ELEME ADAYLARI
Mavi takımdan; Sergen ve Tahsin eleme adayı iken kırmızı takımdan ise Kıvanç ile Kerem gitme adayı olarak şu an potada.
Potaya giren 5. ve 6. isim Metin ile Esra oldu.