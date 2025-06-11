HALDUN DORMEN’DEN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Türk tiyatrosunun yaşayan efsanelerinden Haldun Dormen, sanat yaşamını, unutamadığı dostlarını ve Türkiye’nin içinde bulunduğu duruma dair düşüncelerini paylaştı. Dormen’in Cumhuriyet gazetesine verdiği röportajda söylediği bazı sözler, hem sanat camiasında hem de kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Sanat yaşamına Galatasaray Lisesi’nde başlayan Dormen, eğitimini Yale Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra ABD’de birçok önemli tiyatroda görev aldı. Ancak tüm bu fırsatlara rağmen, Türkiye’ye dönme kararı aldığını söyleyen Dormen, “Evet bugünkü Türkiye olsaydı döner miydim bilmiyorum ama o zaman seve seve döndüm. Oradaki bütün iş imkânlarımı bıraktım, ülkeme geldim. İyi ki de dönmüşüm,” diyerek geçmişe duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

GENÇLERE UMUT AŞILADI

Sanatçı, özellikle gençlerin karamsarlığından yakındı ve daha umutlu olmaları gerektiğini vurguladı. “Şimdi bütün niyetleri yurt dışına gitmek. Amerika ya da İngiltere’de yaşamak istiyorlar. Ama önemli olan kendi ülkende üretmek. Ben o zaman geri döndüm ve dönmekle de gurur duyuyorum,” diyerek genç sanatçılara yol gösterdi.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK DERDİ SORULDU, YANIT ÇOK NET: “SÖYLERSEM HAPSE TIKARLAR”

Söyleşi sırasında Türkiye’nin en büyük sorunu sorulan Dormen, soruya dikkat çeken bir yanıt verdi: “Söylersem hapse tıkarlar!” Ardından ise halkın en büyük sorununun ekonomik sıkıntılar olduğunu şu sözlerle ifade etti: “Toplumun derdi belli; pahalılık var.”

TİYATRODAN HİÇ KOPMADI

Bugün hâlâ tiyatroya ve öğrencilerine gönülden bağlı olan Dormen, yeni projeleriyle sanat hayatını sürdürüyor. İzmir’de “Hisseli Harikalar Kumpanyası” adlı oyununu yeniden sahnelemeye hazırlanan Dormen, yıllar önce sahnelediği metni güncelleyerek yeniden seyirciyle buluşturacak. Öğrencileriyle birlikte yeni oyunlar sahnelemeye devam eden usta sanatçı, tiyatro eğitiminin yaşı olmadığını vurguladı. “Öğrencilerimin bir kısmı 30 yaş üstü, hatta 50 yaşında olanlar bile var. Hepsi azimle çalışıyor,” dedi.

ANILAR, DOSTLAR VE ÖZLEMLER

Sahne geçmişinde sayısız usta isimle aynı sahneyi paylaşan Dormen, özellikle Adile Naşit’le olan anılarını duygulu sözlerle paylaştı. “Çok eğlendiğimiz, çok güldüğümüz günlerdi. İşine karşı çok disiplinliydi. Tiyatronun ciddi bir iş olduğunu hep söylerdi,” diyerek geçmişe özlemini dile getirdi.