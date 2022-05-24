Sahneye mayoyla çıkan 44 yaşındaki Tuğba Ekinci, kıvrak dansıyla dikkat çekti

Gündeme dair yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren şarkıcı Tuğba Ekinci, sahneye siyah mayolu kıyafetiyle çıktı. Fiziğiyle genç kızlara meydan okuyan ünlü isim, cüretkar dansıyla da tüm dikkatleri üzerine çekti.