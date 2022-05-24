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Sahneye mayoyla çıkan 44 yaşındaki Tuğba Ekinci, kıvrak dansıyla dikkat çekti

Sahneye mayoyla çıkan 44 yaşındaki Tuğba Ekinci, kıvrak dansıyla dikkat çekti
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24 Mayıs 2022 - 13:25

Gündeme dair yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren şarkıcı Tuğba Ekinci, sahneye siyah mayolu kıyafetiyle çıktı. Fiziğiyle genç kızlara meydan okuyan ünlü isim, cüretkar dansıyla da tüm dikkatleri üzerine çekti.

Sahneye mayoyla çıkan 44 yaşındaki Tuğba Ekinci, kıvrak dansıyla dikkat çekti - Sayfa 1

Yıllar önce çıkardığı O Şimdi Asker şarkısıyla müzik piyasasına adını yazdıran Tuğba Ekinci, çeşitli mekanlarda sahne almaya devam ediyor.

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Sahneye mayoyla çıkan 44 yaşındaki Tuğba Ekinci, kıvrak dansıyla dikkat çekti - Sayfa 2

Önceki akşam bir mekanda sevenleriyle buluşan şarkıcı, siyah mayolu bir kıyafet tercih etti.

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Sahneye mayoyla çıkan 44 yaşındaki Tuğba Ekinci, kıvrak dansıyla dikkat çekti - Sayfa 3

KIVRAK DANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Sosyal medya hesabından sık sık gündemdeki konularla ilgili paylaşımlar yapan 44 yaşındaki ünlü isim, son olarak mayolu kıyafetiyle sahnede yaptığı cüretkar dans videosunu yayınladı.

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Sahneye mayoyla çıkan 44 yaşındaki Tuğba Ekinci, kıvrak dansıyla dikkat çekti - Sayfa 4

Fiziğiyle genç kızlarla meydan okuyan Tuğba Ekinci, kıvraklığı ve cesaretiyle de adından söz ettirdi

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Sahneye mayoyla çıkan 44 yaşındaki Tuğba Ekinci, kıvrak dansıyla dikkat çekti - Sayfa 5

İşte Tuğba Ekinci’nin o dansı…

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