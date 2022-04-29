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Final tarihi belli oldu: Üç Kuruş dizisinde bomba ayrılık! Başrol oyuncusu veda ediyor…

Final tarihi belli oldu: Üç Kuruş dizisinde bomba ayrılık! Başrol oyuncusu veda ediyor…
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29 Nisan 2022 - 15:31

Show TV’de yayınlanan Üç Kuruş dizisinde flaş bir ayrılık yaşanacak.

Final tarihi belli oldu: Üç Kuruş dizisinde bomba ayrılık! Başrol oyuncusu veda ediyor... - Sayfa 1

Ay Yapım’ın Show TV çektiği ve bir sezon olarak planlanan “Üç Kuruş” dizisi 28. bölümünde final yapacak. Dizide final öncesi bomba bir ayrılık gerçekleşecek.

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Final tarihi belli oldu: Üç Kuruş dizisinde bomba ayrılık! Başrol oyuncusu veda ediyor... - Sayfa 2

Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Diren Polatoğulları, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Kadir Çermik, Bora Akkaş, Sezin Akbaşoğulları, Mustafa Kırantepe gibi isimlerin yer aldığı Üç Kuruş dizisi pazartesi akşamları ekrana damga vurmaya devam ediyor.

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Final tarihi belli oldu: Üç Kuruş dizisinde bomba ayrılık! Başrol oyuncusu veda ediyor... - Sayfa 3

Üç Kuruş dizisi, 4 yıl boyunca Show TV’de pazartesi akşamları yayınlanan Çukur’un yerine ekranlara gelmeye başlamıştı.

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Final tarihi belli oldu: Üç Kuruş dizisinde bomba ayrılık! Başrol oyuncusu veda ediyor... - Sayfa 4

Ay Yapım imzalı sevilen dizi Üç Kuruş’ta geçtiğimiz hafta 2 isim veda etmişti.

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Final tarihi belli oldu: Üç Kuruş dizisinde bomba ayrılık! Başrol oyuncusu veda ediyor... - Sayfa 5

Üç Kuruş’ta Neriman karakterini canlandıran Nursel Köse ve Baybars karakterini canlandıran Kadir Çermik, senaryo gereği ölerek diziden ayrılmıştı.

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Final tarihi belli oldu: Üç Kuruş dizisinde bomba ayrılık! Başrol oyuncusu veda ediyor... - Sayfa 6

Sevilen diziden hayranlarını üzecek bir ayrılık haberi daha geldi.

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Final tarihi belli oldu: Üç Kuruş dizisinde bomba ayrılık! Başrol oyuncusu veda ediyor... - Sayfa 7

Tv100’ün haberine göre; Sinan Öztürk’ün yönettiği dizide final öncesi başrol oyuncularından biri projeye veda edecek.

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Final tarihi belli oldu: Üç Kuruş dizisinde bomba ayrılık! Başrol oyuncusu veda ediyor... - Sayfa 8

Senaryosunda Damla Serim, Eset Akçilad ve Berrin Tekdemir’in imzası bulunan dizinin Bahar’ı Nesrin Cavadzade projeden büyük final öncesi ayrılacak.

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Final tarihi belli oldu: Üç Kuruş dizisinde bomba ayrılık! Başrol oyuncusu veda ediyor... - Sayfa 9

Güzel oyuncunun bayramdan sonra diziden ayrılacağı öğrenildi.

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Final tarihi belli oldu: Üç Kuruş dizisinde bomba ayrılık! Başrol oyuncusu veda ediyor... - Sayfa 10

Öte yandan Bayramda dizinin yeni bölümü ekrana gelmeyecek.

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Final tarihi belli oldu: Üç Kuruş dizisinde bomba ayrılık! Başrol oyuncusu veda ediyor... - Sayfa 11

Gökhan Alkan ile evlilik hazırlığı yapan Nesrin Cavadzade, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

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Final tarihi belli oldu: Üç Kuruş dizisinde bomba ayrılık! Başrol oyuncusu veda ediyor... - Sayfa 12

İşte 39 yaşındaki oyuncunun öne çıkan paylaşımları…

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Final tarihi belli oldu: Üç Kuruş dizisinde bomba ayrılık! Başrol oyuncusu veda ediyor... - Sayfa 13

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Final tarihi belli oldu: Üç Kuruş dizisinde bomba ayrılık! Başrol oyuncusu veda ediyor... - Sayfa 14

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Final tarihi belli oldu: Üç Kuruş dizisinde bomba ayrılık! Başrol oyuncusu veda ediyor... - Sayfa 15

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Final tarihi belli oldu: Üç Kuruş dizisinde bomba ayrılık! Başrol oyuncusu veda ediyor... - Sayfa 16

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Final tarihi belli oldu: Üç Kuruş dizisinde bomba ayrılık! Başrol oyuncusu veda ediyor... - Sayfa 17

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Final tarihi belli oldu: Üç Kuruş dizisinde bomba ayrılık! Başrol oyuncusu veda ediyor... - Sayfa 18
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