Şahan Gökbakar: “Influencer kocasıyım”

Şahan Gökbakar’ın 4 yıl aşk yaşayıp 2015’te evlendiği Selin Gökbakar, Yeditepe Üniversitesi İtalyanca Sanat ve Tasarım Bölümü mezunu. 2006’da ‘Gelecek Vaat Eden En İyi Model’ seçilmiş, 2009’da iç çamaşırı markası kurmuş, 2011’de ‘Araf’ta oyunculuk yapmıştı. Anne olunca ise kendini Deniz Efe ile Ela’ya adamıştı. Bir süredir de sosyal medyada yemek tarifleri veriyor.

Şahan Gökbakar önceki gün arabada seyir halindeyken eşine övgüler yağdırdı: “Milyonlara film izlettim, herkesi güldürdüm. Hiçbiri benimle böyle gönül bağı kurmadı. Takipçileri ile aile gibi oldu. Sürekli hediye gönderiyorlar. Allah için bana bir içlik, çorap, çöp bile yollayan yok. Eşimin başarısı ile gurur duyuyorum. O bir ‘ev hanımı Influencer’! Oturduğun yerde, taş attın da kolun mu yoruldu şeklinde! Benim bile hayatım değişti; bundan sonra Influencer kocasıyım” diye konuştu.