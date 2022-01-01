Ece Seçkin’den hayranlarına kötü haber! Sosyal medyadan duyurdu…
Ünlü pop şarkıcısı Ece Seçkin’den hayranlarını üzecek haber geldi. Ece Seçkin, koronavirüse yakalandı. Başarılı şarkıcı Seçkin, haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
Daha önce de koronavirüse yakalanan şarkıcı Ece Seçkin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeniden koronavirüse yakalandığını duyurdu.
“HELLO COVİD”
Seçkin paylaşımında, “Hello Covid” diyerek testinin pozitif çıktığını söyledi. Hastalığı evinde atlatan Seçkin, sağlık durumunun iyi olduğunu, hastalığı atlatana kadar evde olacağını da belirtti