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Ece Seçkin’den hayranlarına kötü haber! Sosyal medyadan duyurdu…

Ece Seçkin’den hayranlarına kötü haber! Sosyal medyadan duyurdu…
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03 Şubat 2022 - 13:57

Ece Seçkin’den hayranlarına kötü haber! Sosyal medyadan duyurdu…

Ünlü pop şarkıcısı Ece Seçkin’den hayranlarını üzecek haber geldi. Ece Seçkin, koronavirüse yakalandı. Başarılı şarkıcı Seçkin, haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Ece Seçkin’den hayranlarına kötü haber! Sosyal medyadan duyurdu… - Sayfa 1

Daha önce de koronavirüse yakalanan şarkıcı Ece Seçkin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeniden koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Ece Seçkin’den hayranlarına kötü haber! Sosyal medyadan duyurdu… - Sayfa 2

“HELLO COVİD”

Seçkin paylaşımında, “Hello Covid” diyerek testinin pozitif çıktığını söyledi. Hastalığı evinde atlatan Seçkin, sağlık durumunun iyi olduğunu, hastalığı atlatana kadar evde olacağını da belirtti

Ece Seçkin’den hayranlarına kötü haber! Sosyal medyadan duyurdu… - Sayfa 3
Ece Seçkin’den hayranlarına kötü haber! Sosyal medyadan duyurdu… - Sayfa 4
Ece Seçkin’den hayranlarına kötü haber! Sosyal medyadan duyurdu… - Sayfa 5
Ece Seçkin’den hayranlarına kötü haber! Sosyal medyadan duyurdu… - Sayfa 6
Ece Seçkin’den hayranlarına kötü haber! Sosyal medyadan duyurdu… - Sayfa 7
Ece Seçkin’den hayranlarına kötü haber! Sosyal medyadan duyurdu… - Sayfa 8
Ece Seçkin’den hayranlarına kötü haber! Sosyal medyadan duyurdu… - Sayfa 9
Ece Seçkin’den hayranlarına kötü haber! Sosyal medyadan duyurdu… - Sayfa 10
Ece Seçkin’den hayranlarına kötü haber! Sosyal medyadan duyurdu… - Sayfa 11
Ece Seçkin’den hayranlarına kötü haber! Sosyal medyadan duyurdu… - Sayfa 12
Ece Seçkin’den hayranlarına kötü haber! Sosyal medyadan duyurdu… - Sayfa 13
Ece Seçkin’den hayranlarına kötü haber! Sosyal medyadan duyurdu… - Sayfa 14
Ece Seçkin’den hayranlarına kötü haber! Sosyal medyadan duyurdu… - Sayfa 15
Ece Seçkin’den hayranlarına kötü haber! Sosyal medyadan duyurdu… - Sayfa 16
Ece Seçkin’den hayranlarına kötü haber! Sosyal medyadan duyurdu… - Sayfa 17
Ece Seçkin’den hayranlarına kötü haber! Sosyal medyadan duyurdu… - Sayfa 18
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