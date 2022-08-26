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Hafta sonu hava nasıl olacak? Cumartesi ve Pazar yağmur yağacak mı?

Hafta sonu hava nasıl olacak? Cumartesi ve Pazar yağmur yağacak mı?
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26 Ağustos 2022 - 15:40

Hafta sonu hava durumu, birçok kentte etkili olan sağanak yağışın ardından merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu tahminlerini yayınladı. Peki Hafta sonu hava nasıl olacak? Cumartesi ve Pazar yağmur yağacak mı? İşte 27-28 Ağustos il il hava durumu tahminleri

1/4Hafta sonu hava nasıl olacak Cumartesi ve Pazar yağmur yağacak mı İşte 27-28 Ağustos il il hava durumu tahminleri

Meteoroloji’nin 26 Ağustos 2022 Cuma günü için son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

2/4BUGÜN YAĞMUR VAR MI

BUGÜN YAĞMUR VAR MI?

Yağışların; Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile Eskişehir çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının ise İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu Bölgelerinde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Yağışların; Marmara’nın güney ve doğusu (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Edirne’nin güneyi), İç Ege (Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli’nin doğusu) ile Isparta, Burdur ve Eskişehir çevrelerinde kuvvetli olması (21-50 kg/m2) beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

3/4HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK, YAĞMUR YAĞACAK MI

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK, YAĞMUR YAĞACAK MI?

Meteoreoloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre; 24 Ağustos – 1 Eylül tarihleri arasında hava sıcaklıklarının kuzeydoğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, Ege ve Akdeniz kıyılarında mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

4/4Hafta sonu hava nasıl olacak Cumartesi ve Pazar yağmur yağacak mı İşte 27-28 Ağustos il il hava durumu tahminleri

İSTANBUL HAVA DURUMU

27 AĞUSTOS CUMARTESİ: Sağanak Yağışlı, hava sıcaklığının en düşük 23°C, en yüksek 30°C olması bekleniyor

28 AĞUSTOS PAZAR: Parçalı Bulutlu, hava sıcaklığının en düşük 22°C, en yüksek 31°C olması bekleniyor

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