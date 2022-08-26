Hafta sonu hava nasıl olacak? Cumartesi ve Pazar yağmur yağacak mı?

BUGÜN YAĞMUR VAR MI?

Yağışların; Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile Eskişehir çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının ise İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu Bölgelerinde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Yağışların; Marmara’nın güney ve doğusu (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Edirne’nin güneyi), İç Ege (Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli’nin doğusu) ile Isparta, Burdur ve Eskişehir çevrelerinde kuvvetli olması (21-50 kg/m2) beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.