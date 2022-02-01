Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Meteoroloji uzmanı tarih verip uyardı! İstanbul’da sakın camları açmayın!

Meteoroloji uzmanı tarih verip uyardı! İstanbul’da sakın camları açmayın!
4 views
29 Mart 2022 - 13:58

Meteoroloji uzmanı tarih verip uyardı! İstanbul’da sakın camları açmayın!

İstanbul’u yeni bir doğal tehlike bekliyor. Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten çöl tozlarına karşı İstanbul başta olmak üzere birçok il ve bölgeyi gün vererek uyardı. Ökten açıklamasında ‘güneye bakan pencerelerin kapalı tutulmasında fayda var’ dedi.

Meteoroloji uzmanı tarih verip uyardı! İstanbul'da sakın camları açmayın!

 

İstanbul günler süren kar yağışının ardından şimdi de çöl tozlarının etkisi altında kalacak. Perşembe ve Cuma günleri çöl tozlarına karşı uyarı geldi. Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, İstanbul için yaklaşan çöl tozu riskini sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu. Ökten sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

ÇÖL TOZLARI YOLA ÇIKTI
“Çöl tozları yola çıktı. Marmara ve Ege ile birlikte Batı Karadeniz’i de etkilemesi bekleniyor. Astım hastaları maske takmalı. Güneye bakan pencereleri Perşembe ve Cuma kapalı tutmakta fayda var… Ülkemize gelen çöl tozları Libya çöllerinden gelmektedir. Çöl tozları tarım için gereklidir. İçerisinde vitaminler ve mineraller barındırır. Gübre görevi görür. Balıklara inci, yılanlara zehir, insanlara şifadır…”

 

SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son dakika tahminlerine göre, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize, Artvin ve Ardahan çevreleri ile gece saatlerinden itibaren Kıyı Ege’nin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Ege kıyı kesimi, Trabzon, Rize ve Artvin kıyılarında yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunuyor.

Hava sıcaklığının güney, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle batı ve güneybatı, doğu kesimlerde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde kuzeydoğu kesimlerde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

**Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 13

İstanbul: Az bulutlu 14

İzmir: Az bulutlu, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 21

Adana: Az bulutlu 19

Antalya: Az bulutlu 22

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 12

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar kıyı kesimleri aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 10

Erzurum: Parçalı bulutlu 2

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 14

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Erdoğan Abdullah Gül ile Görüşmek İstiyormuşErdoğan Abdullah Gül ile Görüşmek İstiyormuş
Biden, Putin’e sert sözlerle seslendi! ‘Bu yolda devam ederse…’Biden, Putin’e sert sözlerle seslendi! ‘Bu yolda devam ederse…’
Erdoğan, Rusya ve Ukrayna heyetlerine seslendi! ‘Herkesin faydasına olacaktır…’Erdoğan, Rusya ve Ukrayna heyetlerine seslendi! ‘Herkesin faydasına olacaktır…’
İstanbul’daki tarihi zirvenin dikkat çeken misafiri! Abramoviç, Kalın’la birlikte Erdoğan’ı dinlediİstanbul’daki tarihi zirvenin dikkat çeken misafiri! Abramoviç, Kalın’la birlikte Erdoğan’ı dinledi
Ebru Şallı ile Uğur Akkuş Dubai’de aşk tazeledi! Çöl pozları nefes kesti…Ebru Şallı ile Uğur Akkuş Dubai’de aşk tazeledi! Çöl pozları nefes kesti…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
45 Bin Geçiş Garantisi Verilen Çanakkale Köprüsünden Kaç Araç Geçti?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Erdoğan Abdullah Gül ile Görüşmek İstiyormuş
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Adana’da Esnaftan Davutoğlu’na Şok Tepki: Davanı Sattın
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Meteoroloji uzmanı tarih verip uyardı! İstanbul’da sakın camları açmayın!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Biden, Putin’e sert sözlerle seslendi! ‘Bu yolda devam ederse…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Erdoğan, Rusya ve Ukrayna heyetlerine seslendi! ‘Herkesin faydasına olacaktır…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İstanbul’daki tarihi zirvenin dikkat çeken misafiri! Abramoviç, Kalın’la birlikte Erdoğan’ı dinledi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ebru Şallı ile Uğur Akkuş Dubai’de aşk tazeledi! Çöl pozları nefes kesti…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hande Sarıoğlu’ndan göğüs dekolteli ve taytlı spor paylaşımı! “Eve heykel aldım, linkliyorum”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ebrar Karakurt’tan tuvalette olay paylaşım: Kız mıyım erkek miyim anlamıyorlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Kritik NATO zirvesi başladıMart 24, 2022-4:20 pm
Aleyna Tilki yine dikkatleri üzerine çekti… ‘Kız isteme olayı çok saçma’Mart 23, 2022-2:42 pm
İlyas Salman hakim karşısında: 2 yıl hapis istemiMart 22, 2022-3:56 pm
Suriyeli öğrencilerin görüntüleri gündem olduMart 22, 2022-3:54 pm
Zelenskiy’e suikast son anda önlendi! Suikastçının evinden çıkanlar şoke ettiMart 22, 2022-3:50 pm
SON DAKİKA! Erdoğan, Limak ve Bakanlara Suç DuyurusuMart 22, 2022-2:26 pm
Bahçeli Furkancıları Döven Polislerin Alnından ÖptüMart 22, 2022-2:23 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !