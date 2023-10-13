Uzman isim İstanbul’a lapa lapa yağacak karın tarihini açıkladı. Bu kış donacağız

Soğuk hava ve kar yağışı, bazı bölgelerde etkisini göstermeye başlarken uzmanlar bu yılın çok çetin geçeceğini açıkladı. Van, Hakkari ve Ardahan’da kar yağışı görülürken İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, İstanbul’da ne zaman kar yağışı olacağını açıkladı.