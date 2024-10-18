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Rize’nin yüksek kesimleri beyaza büründü

Rize’nin yüksek kesimleri beyaza büründü
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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18 Ekim 2024 - 9:57

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Yukarı Kavron, Huser, Palaovit yaylaları ile bazı köylerde kar yağışı etkili oldu.

Doğu Karadeniz’de hava sıcaklıkları hızla düşmeye başladı.

Sıcaklıkların düşmesi ile de bölgedeki yüksek rakımlı yaylalar ve köylere kar yağdı.

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı 2 bin 300 rakımlı Yukarı Kavron, Huser ve Palovit yaylaları ile bölgedeki köyler, beyaza büründü.

KAR KALINLIĞI 5 İLA 20 SANTİMETREYE ULAŞTI

Yer yer 5 ile 20 santimetreye ulaşan kar kalınlığı, yeşil alanları beyaz örtülü ile kapladı.

Kar yağışı bölgede güzel görüntüler oluştururken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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