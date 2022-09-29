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Hadise ve Mehmet Dinçerler’in boşanma tarihi belli oldu! Beş aylık evlilikleri resmen bitiyor!

Hadise ve Mehmet Dinçerler’in boşanma tarihi belli oldu! Beş aylık evlilikleri resmen bitiyor!
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29 Eylül 2022 - 13:59

Hadise ve 4 aylık kocası Mehmet Dinçerler’in boşanacağı tarih belli oldu. Mehmet Dinçerler, boşanma kararı aldıktan sonra Hadise’den düğünde takılan takıları ve 3 milyon liralık tektaşı geri istemişti. Çiftin avukatları bir araya geldi ve anlaşma sağlandı. Dinçerler bakın ne istedi ve Hadise de bu istediği kabul etti.

Hadise ve Mehmet Dinçerler’in boşanma tarihi belli oldu! Beş aylık evlilikleri resmen bitiyor! - Sayfa 1

Çırağan Sarayı’nda kimseye duyurmadan evlenen Hadise ile Mehmet Dinçerler evliliği 4 ay sürdü. Hadise ile Mehmet Dinçerler’in olaylı ayrılığı sonrası boşanma tarihi belli oldu.

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Hadise ve Mehmet Dinçerler’in boşanma tarihi belli oldu! Beş aylık evlilikleri resmen bitiyor! - Sayfa 2

4 aylık evli çift, 30 Eylül Cuma Beykoz Adliyesi’nde boşanacak. 2. Sayfa’nın haberine göre Hadise ve Dinçerler altınlar konusunda da anlaştı.

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Hadise ve Mehmet Dinçerler’in boşanma tarihi belli oldu! Beş aylık evlilikleri resmen bitiyor! - Sayfa 3

MEHMET DİNÇERLER NE İSTEDİ?
Düğünde takılan takıları Hadise’ye bırakan Mehmet Dinçerler’in protokol yapılırken tek isteği ise vardı.

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Hadise ve Mehmet Dinçerler’in boşanma tarihi belli oldu! Beş aylık evlilikleri resmen bitiyor! - Sayfa 4

Son günlerde Zehra Çilingiroğlu ile fotoğraflarıya gündemde olan Dinçerler “Annemin taktığı set ve yüzüğü geri versin yeter!” dedi.

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Hadise ve Mehmet Dinçerler’in boşanma tarihi belli oldu! Beş aylık evlilikleri resmen bitiyor! - Sayfa 5

Hadise ise bu isteği kabul etti ve boşanmada pazarlık da sonuç vermiş oldu.

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Hadise ve Mehmet Dinçerler’in boşanma tarihi belli oldu! Beş aylık evlilikleri resmen bitiyor! - Sayfa 6

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Hadise ve Mehmet Dinçerler’in boşanma tarihi belli oldu! Beş aylık evlilikleri resmen bitiyor! - Sayfa 7

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Hadise ve Mehmet Dinçerler’in boşanma tarihi belli oldu! Beş aylık evlilikleri resmen bitiyor! - Sayfa 8

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Hadise ve Mehmet Dinçerler’in boşanma tarihi belli oldu! Beş aylık evlilikleri resmen bitiyor! - Sayfa 9

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Hadise ve Mehmet Dinçerler’in boşanma tarihi belli oldu! Beş aylık evlilikleri resmen bitiyor! - Sayfa 10

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Hadise ve Mehmet Dinçerler’in boşanma tarihi belli oldu! Beş aylık evlilikleri resmen bitiyor! - Sayfa 11

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Hadise ve Mehmet Dinçerler’in boşanma tarihi belli oldu! Beş aylık evlilikleri resmen bitiyor! - Sayfa 12

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Hadise ve Mehmet Dinçerler’in boşanma tarihi belli oldu! Beş aylık evlilikleri resmen bitiyor! - Sayfa 13

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Hadise ve Mehmet Dinçerler’in boşanma tarihi belli oldu! Beş aylık evlilikleri resmen bitiyor! - Sayfa 14

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Hadise ve Mehmet Dinçerler’in boşanma tarihi belli oldu! Beş aylık evlilikleri resmen bitiyor! - Sayfa 15

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