Hadise ve Mehmet Dinçerler’in boşanma tarihi belli oldu! Beş aylık evlilikleri resmen bitiyor!

Hadise ve 4 aylık kocası Mehmet Dinçerler’in boşanacağı tarih belli oldu. Mehmet Dinçerler, boşanma kararı aldıktan sonra Hadise’den düğünde takılan takıları ve 3 milyon liralık tektaşı geri istemişti. Çiftin avukatları bir araya geldi ve anlaşma sağlandı. Dinçerler bakın ne istedi ve Hadise de bu istediği kabul etti.

Çırağan Sarayı’nda kimseye duyurmadan evlenen Hadise ile Mehmet Dinçerler evliliği 4 ay sürdü. Hadise ile Mehmet Dinçerler’in olaylı ayrılığı sonrası boşanma tarihi belli oldu.

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4 aylık evli çift, 30 Eylül Cuma Beykoz Adliyesi’nde boşanacak. 2. Sayfa’nın haberine göre Hadise ve Dinçerler altınlar konusunda da anlaştı.

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MEHMET DİNÇERLER NE İSTEDİ?

Düğünde takılan takıları Hadise’ye bırakan Mehmet Dinçerler’in protokol yapılırken tek isteği ise vardı.

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Son günlerde Zehra Çilingiroğlu ile fotoğraflarıya gündemde olan Dinçerler “Annemin taktığı set ve yüzüğü geri versin yeter!” dedi.

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Hadise ise bu isteği kabul etti ve boşanmada pazarlık da sonuç vermiş oldu.

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