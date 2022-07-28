Fenerbahçe – Dinamo Kiev maçı sonrası beklenmedik Ferdi Kadıoğlu iddiası!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe, Kadıköy’de Dinamo Kiev’e 2-1 mağlup oldu ve Devler Ligi hayali suya düştü. Sarı lacivertliler, yoluna UEFA Avrupa Ligi elemelerinde devam edecek. Hürriyet Gazetesi yazarlarından Uğur Meleke ve Banu Yelkovan, Fenerbahçe’nin sahadan boynu büyük ayrıldığı mücadeleyi ve mağlubiyetin nedenlerini masaya yatırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2’nci Ön Eleme Turu rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev’e 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla Dinamo Kiev adını 3’üncü ön eleme turuna yazdıran ekip oldu. Fenerbahçe ise yoluna UEFA Avrupa Ligi elemelerinde devam edecek. Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda Çekya ekibi Slovacko ile karşı karşıya gelecek.

Kadıköy’de oynanan maçın ilk devresinde gol sesi çıkmazken ikinci yarıda sarı lacivertlilerde İsmail Yüksek ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 10 kişi kalan Fenerbahçe karşısında ileriye çıkan Dinamo Kiev, 57. dakikada Buyalskiy ile golü buldu ve 1-0 öne geçti.

VALENCIA PENALTI KAÇIRDI

Bu gole yanıt vermek isteyen sarı lacivertliler, ataklarını sıklaştırırken Enner Valencia’nın yerde kaldığı pozisyon sonrası penaltı kazandı. Müsabakanın 70. dakikasında penaltı atışında topun başına geçen Kolombiyalı golcü, kaleci Bushchan’ı geçemedi.

SAHNEYE SZALAI ÇIKTI

Maçın son anlarına 1-0 geride giren Fenerbahçe, kullanılan köşe vuruşunda Attila Szalai’nin kafa golüyle skoru eşitledi. 90 dakikalık normal süre 1-1 eşitlikle sona ererken uzatma bölümünün 114. dakikasında eski bir Fenerbahçeli olan Karavaev, Dinamo Kiev’i 2-1 öne geçirdi.

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol gelmeyince Dinamo Kiev, temsilcimiz Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi’nde 3. ön eleme turuna yükselmiş oldu.

TANIDIK İSİM YIKTI

Mücadeleye 106. dakikada dahil olan Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Oleksandr Karavaev, 114. dakikada ağları havalandırarak Kiev’e turu getirirken eski takımını da turnuva dışına çıkardı. Karavaev, Zorya Luhansk forması giydiği dönemde Fenerbahçe’ye kiralık olarak transfer olmuş ve 2016-17 sezonunda yalnızca 6 maçta görev yapıp 1 gol 1 asistlik katkı sağlamıştı.

YÜKSEK GERİLİM

Dinamo Kiev’i ağırlayan Fenerbahçe sahadan 2-1 mağlup ayrılarak Şampiyonlar Ligi’ne veda ederken karşılaşmada tansiyon sık sık yükseldi. Karşılaşmayı çok baskılı başlayan sarı lacivertliler, müsabakanın 10. dakikasında Joshua King ile golü bulurken faul gerekçesiyle iptal edildi. Fenerbahçe’nin Ekvatorlu yıldızı Enner Valencia, Iliya Zabarnyi ile girdiği ikili mücadelede ayakta kaldı ve pasını aktardı.

JOSHUA KING ATTI, GOL SAYILMADI

Enner Valencia, pasını boştaki Joshua King’e aktarırken Norveçli golcü de fileleri havalandırdı. VAR’ın olmadığı maçta yan hakem gol nedeniyle orta sahaya doğru koşarken İtalyan hakem Massimiliano Irrati ise Valencia’nın faul yaptığını belirtip golü iptal etti. Sarı lacivertli oyuncular, pozisyonun faul olmadığını belirtip Irrati’ye itirazda bulunsa da karar değişmedi.

MIRCEA LUCESCU ÇOK ÖFKELENDİ

Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Fenerbahçe’nin gol bulduğu pozisyonda hakeme tepki gösterdi. Massimiliano Irrati’nin poziyonun başında düdük çalmamasına öfkelenen Rumen teknik adam sert bir dille tepki gösterirken İtalyan hakem tarafından uyarı aldı. Bir süre hakem Massimiliano Irrati ile poziyonu konuşan Lucescu daha sonra kulübeye döndü.

İLK YARIDA 6 SARI KART ÇIKTI

Kadıköy’de karşılaşma çok sert geçerken iki takım oyuncuları sık sık karşı karşıya geldi. Özellikle Dinamo Kiev, Fenerbahçe’yi sert faullerle durdurmaya çalışırken oyuncular arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. Fenerabahçe’den İsmail Yüksek, Bright Osayi-Samuel ve Valencia sarı kart gördü. Dinamo Kiev’de ise Tsygankov, Sydorchuk ile Dubinchak sarı kart gören isimler oldu.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Karşılaşmaya 11’de başlayan ve oyunuyla beğeni toplayan İsmail Yüksek, gördüğü iki sarı kart sonrası kırmızı kartla ihraç edildi. Müsabakanın 53. dakikasında gördüğü kırmızı kartın ardından büyük üzüntü yaşayan İsmail, hakeme itiraz ederken oyuncu çıktığı esnada gözyaşlarını tutamadı.

UĞUR MELEKE: 30 EYLÜL 2008’İ YENİDEN YAŞADIK

Bir hafta önceki maçın sonunda “Bu eşleşme 180 dakikada bitmez” demiştim. Gerçekten de bitmedi. Toplam 210 dakika iki deneyimli hocanın satranç müsabakası gibi geçti. Maalesef sonunda da oyuncu değişikliği hamlelerini doğru yapan Lucescu’nun kazandığı bir satranç müsabakası.

O ZAMANKi HOCASI ARAGONES’Ti

Fenerbahçe, 2008’de Şampiyonlar Ligi’nde son kez boy gösterdiğinde ben de o sezonu stadyumlardan takip etmiştim; yayıncı kuruluş Star’ın yorumcusuydum. Enteresandır, Alex’li-Roberto Carlos’lu o kaliteli Fenerbahçe’nin de Devler Ligi’nde Kadıköy’deki ilk maçı Dinamo Kiev’le idi. O gün de maçın favorisi Fenerbahçe görünüyordu. O gün de Fenerbahçe’nin hocası Dünya çapındaydı, Luis Aragones daha 3 ay önce İspanya’yı Avrupa şampiyonu yapmıştı. Ancak yine makine düzeninde bir takım olan Dinamo Kiev, 180 dakikanın sonunda Fenerbahçe’ye 1-0’lık üstünlük sağlamıştı.

iSMAiL O RiSKi ALMAMALIYDI

Dün Kadıköy’deki maçı izlerken hafızamın beni 14 sene geriye götürme sebebi galiba şuydu: Fenerbahçe özellikle ilk bir saatte yine iyi oynadı. Yine pozisyonlar üretti. Ancak bu tarz maçlarda neticeyi küçük detaylar belirliyor. Mesela hakemin bu kadar kart çıkardığı, bu kadar temaslı oynanan bir maçta İsmail Yüksek’in öyle bir risk almaması gerek. Veya en azından Miguel Crespo daha mı erken girmeliydi? Çünkü kırmızı karttan iki dakika sonra Fenerbahçe ilk golü yedi maalesef.

FERDi KOLUNU BAĞLAMAMALI

Penaltıyı kaçırmasına rağmen Enner Valencia dünün iyilerindendi, tüm pozisyonların içinde vardı. İsmail Yüksek yürekliydi, Osayi-Samuel canlıydı. Ferdi aslında iyi başlamıştı ama şu kollarını bağlama hastalığını terk etmesi gerek. Birinci golde Kedziora’ya verdiği fırsatın büyük nedeni kollarını bağlayıp kendini kilitlemesi.

SOL KANAT SOS VERiYORDU

İkinci gol öncesinde de Fenerbahçe’nin sol kanadı sürekli SOS veriyor, ama rakip sağ bek Karavaev’le Fenerbahçe’nin o dakikalardaki sol açığı Lincoln bir türlü gelmiyordu. Fenerbahçe’nin tüm hazırlık maçlarını da izledim, Bruma-Lincoln kanatlarına dönüldüğünde sarı lacivertlilerin iyi oynadığı bir bölüm ben hatırlamıyorum. Belli ki Jesus hatırlıyor ki, dün de Bruma-Lincoln riskini aldı yine.

BANU YELKOVAN: İKİNCİ YARIDA İŞLER TAMAMEN TERSİNE DÖNDÜ

Kendi evinde tur peşindeki Fenerbahçe maça hızlı ve coşkulu başladı. Gole yaklaştığında daha 2. dakika dolmamıştı bile. Faul gerekçesiyle iptal edilen gol, Joshua King’in ayağından ağları bulduğunda dakikalar sadece 9’du. Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmasa da daha etkili olan, bastıran ve pozisyon yakalayan taraf hep Fenerbahçe’ydi.

KAÇAN PENALTIYLA YIKILDI

Kendi evinde kolay bir maça çıktığı düşünülen Fenerbahçe’nin ikinci 45’te ağırlığını sahaya yansıtacağını, İrfan Can yerine oyuna giren Emre Mor’un Kadıköy’deki ilk maçında adaşı Emre Belözoğlu’nun ilk maçına benzer bir performans göstereceğini ve son yarım saatte de herkesin hasretle beklediği Arda Güler’in oyuna girerek farkını skora yansıtacağını umanlar, önce 53. dakikada çıkan kırmızı kartla sarsıldı, sonra 57. dakikada gelen beklenmedik golle üzüldü. Hadi bunlar neyse de, dakika 68’de Valencia’nın ayağından kaçan penaltıyla resmen yıkıldı.

TARAFTAR PES ETMEDi

Son 10 dakikaya girerken tribünlerden yükselen sağır edici tezahürat ve ıslık sesleri, çok iyi bildiği bu atmosfere karşı oyuncularını hazırlamış olması muhtemel Lucescu’nun taktiklerini bile aştı.

Taraftarın pes etmemesi, sarsılsa da yıkılmayan Fenerbahçe’yi ayağa kaldırdı, dakika 89’da Szalai’nin yakın mesafeden gelen kafa golüyle maçı uzatmaya taşıyan sarı lacivertliler, sonrasında 10 kişi mücadele etmenin de etkisiyle ve Jesus’un kenardan tüm itirazlarına rağmen tamamen geriye yaslandı.

Uzatmada tüm maç boyunca gördüğümüzden daha çok gördük kaleci Altay’ı ve geleceğinin sinyallerini veren gol dakika 114’de Karavaev’in ayağından geldi.