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7’nci kattan düşen Sedefnur Çağlar, entübe edildi

7’nci kattan düşen Sedefnur Çağlar, entübe edildi
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12 Ocak 2022 - 14:04

7’nci kattan düşen Sedefnur Çağlar, entübe edildi

7nci kattan düşen Sedefnur Çağlar, entübe edildi

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde, polis memuru arkadaşıyla birlikte misafirliğe gittiği 7’nci kattaki daireden düşerek ağır yaralanan üniversite öğrencisi Sedefnur Çağlar’ın (23) tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Vücudunun birçok yerinde kırıklar bulunan ve ciğerlerindeki sorun nedeniyle entübe edilen Sedefnur’un hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Olay, geçen pazar Körfez’in Yavuz Sultan Selim Mahallesi’ndeki sitede meydana geldi. Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencisi Sedefnur Çağlar, polis memuru olan erkek arkadaşı Ahmet A. ile birlikte polis memuru O.Ç.’nin evine misafirliğe gitti. Sedefnur Çağlar, sabah saatlerinde 7’nci kattaki dairenin penceresinden düştü. Ağır yaralanan Sedefnur, ambulans ile Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ahmet A., O.Ç. ve E.Ş. gözaltına alındı.

POLİS ARKADAŞI TUTUKLANDI

Ahmet A., emniyetteki ifadesinde, Sedefnur Çağlar ile birlikte polis arkadaşının evine misafirliğe gittiklerini, burada alkol aldıklarını, sabaha karşı Sedefnur’un kendisine ait cep telefonuna bakmak istediğini, göstermeyince tartıştıklarını ve aşağı atladığını iddia etti.

O.Ç. ve kız arkadaşı E.Ş. ise ifadelerinde; olay sırasında uyuduklarını, bağrışmaları duyunca uyandıklarını, aşağı baktıklarında Sedefnur’u yerde gördüklerini söyledi.

7nci kattan düşen Sedefnur Çağlar, entübe edildi

 

Sedefnur Çağlar’ın daha önce intihar girişiminde bulunduğu, erkek arkadaşı tarafından hastaneye götürüldüğü öne sürüldü. E.Ş. emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Ahmet A. ve O.Ç. ise önceki gün akşam saatlerinde Körfez Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan O.Ç. serbest bırakılırken, Ahmet A. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ENTÜBE EDİLDİ

7’nci kattan düşerek ağır yaralanan Sedefnur Çağlar’ın Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Sedefnur’un vücudunun birçok yerinde kırık olduğu öğrenildi. Ciğerlerindeki sorun nedeniyle entübe edilen Sedefnur’un hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

 

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