Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Sosyal konut projesinde yeni adım: Arsa sayısı 1 milyona çıkıyor… Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dün akşam talimatı verdim

Sosyal konut projesinde yeni adım: Arsa sayısı 1 milyona çıkıyor… Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dün akşam talimatı verdim
1 views
29 Eylül 2022 - 12:04

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ Sosyal Konut Projesi kapsamında satışa çıkacak olan arsa sayısının 250 binden 1 milyona yükseleceğini duyurdu.

Kanal D-CNN Türk canlı yayınında açıklamalar bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOKİ Sosyal Konut Projesi hakkında yeni bir müjde verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Arsadaki sayıyı 1 milyona çıkartmak istiyoruz. Rakam 5’i yakalayınca bize yeni bir adım atmak için Bakanımla konuştum. Biz altyapıyı yapacağız, o da evini yapacak” dedi.

“Çevre Şehircilik Bakanlığımız ekibiyle buralarda araştırmaları yapıp planlamayı yapacaklar” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: “Ondan sonra hangi ilde ne kadar Arsa, biz taktim edeceğiz. Bu adımı kura çekiminden önceye yetiştireceğiz. Çalışmayı dün akşam Murat Bey’e talimatı verdim.

Arsa alacak olanlar, hemen buraya yönelsinler. Onların arsalarını da bu kuraya tabi tutalım. 1 milyon arsa, fazla olabilir ama az olmayacak.”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Berfu Yenenler’den ‘Hiç memen yok’ yorumlarına bomba yanıtBerfu Yenenler’den ‘Hiç memen yok’ yorumlarına bomba yanıt
Hadise ve Mehmet Dinçerler’in boşanma tarihi belli oldu! Beş aylık evlilikleri resmen bitiyor!Hadise ve Mehmet Dinçerler’in boşanma tarihi belli oldu! Beş aylık evlilikleri resmen bitiyor!
Torunların unvanlarını iptal etti, anneleri isyanda: Çocuklarımın kimliklerini ellerinden aldınız!Torunların unvanlarını iptal etti, anneleri isyanda: Çocuklarımın kimliklerini ellerinden aldınız!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP milli güvenlik sorunudurCumhurbaşkanı Erdoğan: CHP milli güvenlik sorunudur
Bakan Nebati’den önemli açıklamalarBakan Nebati’den önemli açıklamalar
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Brent petrol yatay: Kritik seviyenin üzerinde tutunmaya çalışıyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Cristiano Ronaldo’nun ablasından Portekizlilere hakaret
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bakan Karaismailoğlu: Bizler başkaları gibi algı oyuarıylanl halkımızı yanıltmıyoruz
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Aşklarıyla Survivor’a damga vuran Sude Burcu ve Mert Öcal nişanlandı! Törenden ilk kareler geldi…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Demet Özdemir’den çok konuşulacak pozlar! Hayranlarını mest etti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Berfu Yenenler’den ‘Hiç memen yok’ yorumlarına bomba yanıt
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Gelin adayı Naz Mila’dan sınırları zorlayan paylaşım! Dantelli iç çamaşırı küçük geldi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hadise ve Mehmet Dinçerler’in boşanma tarihi belli oldu! Beş aylık evlilikleri resmen bitiyor!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ünlü astrolog Michaela’dan Murat Boz’a çağrı!!!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sosyal konut projesinde yeni adım: Arsa sayısı 1 milyona çıkıyor… Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dün akşam talimatı verdim
SON DAKİKA HABERLERİ
Galatasaray’da Mauro Icardi kulübede, Bafetimbi Gomis 11’de!Eylül 29, 2022-11:04 am
MİT’ten Suriye’nin kuzeyinde operasyon: 3 terörist yakalandıEylül 29, 2022-11:03 am
Bakan Kurum açıkladı! 17 ilde sosyal konutların temeli atılıyorEylül 29, 2022-11:02 am
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan faiz mesajı: Yıl sonuna kadar tek haneye indirmeliyizEylül 29, 2022-11:00 am
MGK, Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak! İşte masadaki konular…Eylül 28, 2022-4:52 pm
Faroe Adaları’nın tarihte yendiği 16 takım! Milli Takım’ın tarihi mağlubiyeti…Eylül 26, 2022-9:38 am
Son Dakika: Milli Takım’da Faroe Adaları mağlubiyeti şoku! Çok sert sözler…Eylül 26, 2022-9:37 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !