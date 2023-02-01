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Haber olsun diye bunuda yaptı!

Haber olsun diye bunuda yaptı!
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01 Şubat 2023 - 15:36
Sesinin yanı sıra giydiği cesur kıyafetlerle adından sıkça söz ettiren şarkıcı Aleyna Tilki, önceki akşam Bebek’te görüntülendi. Pijamalı haliyle dikkat çeken Aleyna Tilki’yi görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, Bebek’te görüntülendi. Arkadaşıyla birlikte suşi yemeye geldiğini ifade eden Aleyna Tilki, ayaküstü gazetecilerin sorularına cevap verdi.

“1 AYA KADAR SAHNELERE DÖNERİM”

Ses tellerinden uzun bir süre rahatsızlığı bulunan Aleyna Tilki, “Ses tellerim iyileşti fakat ödem olduğu için bir süre daha şarkı söylememem gerekiyor ama 1 aya kadar sahnelere dönmüş olurum” dedi.

Aleyna Tilki'nin yeni stilini görenler şaşırdı! O haliyle sokağa çıktı - Sayfa 3

“SABAH KALKTIĞIMDA PİJAMALARIMI ÇIKARTMAK İSTEMEDİM”

Pijamalarıyla görüntülenen Tilki, bununla ilgili gelen soru üzerine ise “Sabah kalktığımda pijamalarımı çıkartmak istemedim.

 

Aleyna Tilki'nin yeni stilini görenler şaşırdı! O haliyle sokağa çıktı - Sayfa 4

Bütün gün bunlarla dolaşacağım dedim ve akşam oldu. Çok rahatım” ifadelerini kullandı.

Aleyna Tilki'nin yeni stilini görenler şaşırdı! O haliyle sokağa çıktı - Sayfa 5

“BEN PARA İÇİN İŞ YAPMIYORUM”

Yeni reklam anlaşmalarının da olduğunu ifade eden Tilki, “Ben para için iş yapmıyorum. Önemli olan projenin içime sinmesi.” diye konuştu.

Aleyna Tilki'nin yeni stilini görenler şaşırdı! O haliyle sokağa çıktı - Sayfa 6
Aleyna Tilki'nin yeni stilini görenler şaşırdı! O haliyle sokağa çıktı - Sayfa 7
Aleyna Tilki'nin yeni stilini görenler şaşırdı! O haliyle sokağa çıktı - Sayfa 8
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