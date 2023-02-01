Haber olsun diye bunuda yaptı!

“1 AYA KADAR SAHNELERE DÖNERİM”

Ses tellerinden uzun bir süre rahatsızlığı bulunan Aleyna Tilki, “Ses tellerim iyileşti fakat ödem olduğu için bir süre daha şarkı söylememem gerekiyor ama 1 aya kadar sahnelere dönmüş olurum” dedi.